O WhatsApp reforça sua privacidade: esta é a função que não será mais permitida no iPhone

Por mais de uma década, o WhatsApp tornou-se nosso aplicativo aliado no dia a dia, transformando completamente a forma como nos comunicamos. Disponível em sua versão web, bem como em Android e iPhone, o aplicativo está constantemente evoluindo, implementando novas ferramentas e também eliminando funções que não tiveram o impacto para o qual foram pensadas. É assim que chegamos à sua interface atual, que permite enviar mensagens, fazer chamadas de voz e vídeo, compartilhar arquivos multimídia, criar adesivos e até mesmo escrever com funções especiais.

Mas nem tudo é adicionar coisas novas. Recentemente, o aplicativo pertencente à Meta Platforms anunciou que faria uma mudança nas funções dos dispositivos com iOS. Seu objetivo? Proteger melhor a privacidade das pessoas, além de evitar o cyberbullying.

A função que não estará mais disponível no iPhone

De acordo com os meios especializados, o WhatsApp está implementando uma nova atualização em dispositivos iOS que proíbe as capturas de tela das fotos de perfil, uma função já presente no Android e que planeja se estender a todos os dispositivos móveis. Com essa medida, a plataforma liderada por Mark Zuckerberg busca reforçar a privacidade e a proteção dos usuários que preferem o aplicativo de mensagens.

Embora no passado o WhatsApp tenha removido a opção de baixar diretamente as fotos de perfil, os usuários ainda podiam obtê-las através de capturas de tela, algo simples e que não deixa rastros. Mas agora, com a nova atualização, essa brecha será fechada, fornecendo um nível adicional de segurança e privacidade.

A função está atualmente disponível na versão beta 24.12.10.74 através do TestFlight e bloqueia efetivamente qualquer tentativa de captura de tela quando uma foto de perfil está sendo visualizada. Os usuários que tentarem fazer uma captura receberão uma notificação alertando que a ação está bloqueada para proteger a privacidade no WhatsApp.

Essa funcionalidade foi introduzida em dispositivos Android em março deste ano, servindo como um teste inicial para ajustar e otimizar a funcionalidade antes de sua implementação no ecossistema iOS. No Android, as tentativas de captura resultam em uma tela preta, enquanto que agora, no iOS, um bloqueio definitivo será implementado gradualmente.

No entanto, a função de bloqueio de capturas de tela ainda está em fase de teste, então estará disponível apenas para um grupo seleto de usuários do iOS, e espera-se que seja expandida para mais usuários nas próximas semanas.