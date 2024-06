O WhatsApp Business está sendo renovado com Inteligência Artificial para evoluir ainda mais

Meta, a empresa-mãe por trás do Facebook, Instagram e do aplicativo de mensagens mais popular do planeta, anunciou uma série de novas funcionalidades para o WhatsApp Business, a versão da popular plataforma voltada para empresas. O que é realmente interessante nessas inovações é que elas se alinham totalmente com a tendência atual de uso de sistemas de Inteligência Artificial (IA) para transformar essa versão em um assistente virtual completo que, teoricamente, ajudaria a tornar o negócio muito mais robusto.

ANÚNCIO

O anúncio foi feito através de uma postagem oficial no blog da plataforma, , onde também foram detalhadas outras novidades lançadas, como o selo de Meta Verified e a nova função de chamadas para empresas de maior volume, que têm como objetivo melhorar a comunicação entre empresas e consumidores, impulsionando a experiência do cliente e as vendas, é claro.

Vamos fazer uma revisão geral das funções apresentadas, para termos uma ideia clara de como seria essa nova era para o aplicativo de mensagens, onde a Inteligência Artificial (IA) parece que terá um papel muito mais proeminente em apoio aos pequenos e grandes negócios.

O WhatsApp Business se entrega à Inteligência Artificial

O assistente de IA, que atualmente está em fase de implementação na Índia, Singapura e Brasil, será capaz de responder perguntas frequentes dos clientes de forma automatizada e fluida, fornecendo suporte mais rápido e eficiente. Esta ferramenta se soma às capacidades de IA que o Meta oferece há algum tempo, como a criação de anúncios personalizados e recomendação de produtos:

"As ferramentas de IA ajudam as empresas no WhatsApp a melhorar o atendimento aos seus clientes e a descobrir novos produtos que possam interessá-los. Estamos treinando a Inteligência Artificial para responder às perguntas mais populares que as empresas recebem no WhatsApp, de modo que possam ajudar rapidamente os clientes a encontrar as respostas que estão procurando."

Também estamos integrando a nova IA para ajudar as empresas no WhatsApp a criar anúncios mais facilmente no Facebook e Instagram, lembrar os clientes que deixaram um item no carrinho ou oferecer um desconto para uma compra que estavam pensando fazer.

|WhatsApp IA Meta

Por sua vez, o Meta Verified, disponível no Brasil, Índia, Indonésia e Colômbia, concede às empresas um selo de autenticidade que valida sua identidade, proporcionando maior segurança e confiança. Além disso, permite o uso do WhatsApp em vários dispositivos para funcionários e oferece suporte aprimorado.

ANÚNCIO

A função de chamadas para empresas também visa facilitar o atendimento a clientes que necessitam de interações mais complexas. Esta opção está em fase de teste e será gradualmente estendida a mais empresas nos próximos meses.

Por que o Meta está obcecado em inserir IA no WhatsApp Business

Honestamente, o investimento do Meta em fortalecer o WhatsApp Business dessa forma, chegando ao ponto de torná-lo mais poderoso com o uso de sistemas de IA, não é por acaso. Mais de 50 milhões de empresas já utilizam a plataforma, e estima-se que possa aumentar as vendas em 127% e melhorar o atendimento ao cliente em 225%.

Christian Orlandi, CEO da XCALLY, destacou recentemente para o CX Today o papel do WhatsApp como diferenciador na Experiência do Cliente e sua opinião traz uma clara perspectiva sobre as coisas:

"O WhatsApp revolucionou a comunicação, permitindo a troca de mensagens, fotos, vídeos e muito mais. Isso abriu novas oportunidades para as empresas que buscam melhorar a experiência do cliente e impulsionar a fidelidade."

WhatsApp | Meta

A integração do WhatsApp Business à estratégia das empresas está se tornando cada vez mais relevante, e isso é comprovado pelo impulso deste novo tipo de funcionalidades que parecem promissoras a médio prazo.

Portanto, as novas funções do WhatsApp Business com IA e as parcerias estratégicas do Meta posicionam a plataforma como uma ferramenta cada vez mais importante.