O mestre da fraude: quem foi o homem que hackeou Bill Gates e roubou milhares de dólares?

Aos 68 anos, Bill Gates fez de tudo nesta vida. Nasceu em Seattle em 1955 e, aos 13 anos, programou seu primeiro software. Por isso, não foi surpresa que 20 anos depois tenha fundado a Microsoft junto com Paul Allen, empresa que se tornaria uma das mais importantes e bem avaliadas atualmente. Desde então, o magnata seguiu uma carreira de sucessos sem precedentes, que o levou a deixar sua própria empresa e a criar a Fundação Bill e Melinda Gates, focada em ajudar em causas globais, como promover a saúde e a educação em países do terceiro mundo.

ANÚNCIO

Claro que nem tudo tem sido triunfos para Gates. Há alguns anos, o bilionário foi vítima de um hackeamento em sua conta bancária, de onde foi retirado dinheiro em espécie, juntamente com a clonagem de um de seus cartões de crédito. Os culpados? Uma gangue de cibercriminosos considerada uma das mais perigosas do mundo.

Procurando brechas nos bloqueios Hacker (Milan_Jovic/Getty Images)

Quem hackeou a conta de Bill Gates?

Plamen Stoyanov Petrov, um búlgaro de 47 anos conhecido nos círculos do cibercrime por seu suposto envolvimento em um roubo de milhares de dólares da conta bancária de Bill Gates, foi recentemente preso pela Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA) na Argentina.

Anteriormente, este sujeto já havia sido preso em Ushuaia, Tierra del Fuego, em 2021. Naquela ocasião, a detenção de Petrov, que possui cidadania argentina e residia em San Vicente, Buenos Aires, ocorreu após ser acusado de usar cartões de crédito clonados para fazer compras no valor de 200 mil pesos locais. Claro que esse não foi o pior de seus crimes.

Anos antes, o hacker internacional já havia sido apontado por sua suposta participação em uma gangue que roubou milhares de dólares da conta bancária do magnata Bill Gates. Naquela época, Petrov e sua gangue foram acusados de terem se apropriado de 50 mil dólares da conta bancária do cofundador da Microsoft através do uso fraudulento de seus cartões.

Assim, a carreira criminosa de Petrov tem sido notável tanto pela sua duração quanto pela variedade dos seus crimes. Suas habilidades técnicas permitiram-lhe liderar operações de clonagem de cartões, usando câmeras escondidas em caixas eletrônicos para capturar informações de cartões e senhas PIN, uma técnica conhecida como skimming, com antecedentes criminais que incluem outra detenção no Paraguai em 2017.

Além de seus crimes cibernéticos, as buscas revelaram que Petrov e seu grupo possuíam quase dois quilos de cocaína, armas de fogo, 18 veículos de luxo e um impressionante arsenal de pelo menos 200 DNIs falsos, evidenciando a escala e organização de suas atividades ilícitas.

Por isso, a recente prisão de Petrov é apenas o capítulo mais recente em sua longa história criminal. À medida que as autoridades continuam desmantelando sua rede, mais detalhes surgem sobre como essa “megarrede” de falsificadores e clonadores operava, deixando claro que o alcance de suas operações era global.