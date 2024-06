O fundador do Telegram usa um smartphone mediano de 180 dólares por este motivo curioso

Pável Dúrov possui uma fortuna avaliada em mais de 15 bilhões de dólares, graças à gestão de um dos serviços de mensagens mais populares do mundo, Telegram, que possui uma média de 900 milhões de usuários por mês. Com esses números, qualquer um poderia acreditar que o empresário russo possui um dispositivo móvel de alta qualidade e última geração.

O Samsung Galaxy S24 Ultra ou o iPhone 15 Pro Max poderiam ser os celulares com os quais um empresário desse estilo se comunica. No entanto, um relatório da Computer Hoy descobriu que Pável Dúrov tem um smartphone mediano em suas mãos.

Ele vem usando há dois anos e está feliz e confortável com o uso deste celular, que ainda pode ser encontrado no mercado por cerca de 180 dólares.

O meio citado anteriormente ecoa um relatório publicado pelo próprio Pavel Durov em seu canal no Telegram. O fundador do serviço de mensagens relata que tem usado um Samsung A52.

Este é um smartphone que é realmente eficiente e um dos mais recomendados na linha mediana. Embora cumpra suas funções, é difícil entender por que um empresário multibilionário optaria por um smartphone econômico, como o Samsung A52.

Por que o fundador do Telegram usa o Samsung A52?

O empresário explica que decidiu usar este celular porque nos registros dos dados de sua aplicação viu que muitos usuários tinham este celular. Assim, fiel ao serviço de mensagens que ele gerencia, decidiu comprar um e experimentar o Telegram a partir do dispositivo dos fabricantes sul-coreanos.

Ele explicou que qualquer mudança, atualização ou adição de novas funções no Telegram, ele as via diretamente no celular mais utilizado pelos usuários, o que ajudou a melhorar muitos aspectos do aplicativo.