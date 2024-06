Este é o impacto da morte de William Anders: o astronauta que capturou a Terra do espaço

O mundo da exploração espacial está de luto há alguns dias após a trágica notícia do falecimento de William Anders, o astronauta que capturou uma das imagens mais emblemáticas da história: a fotografia da Terra emergindo sobre o horizonte lunar, conhecida popularmente entre a comunidade amante da exploração espacial como “Earthrise”. Anders, que tinha 90 anos, curiosamente não perdeu a vida por causa de sua idade, mas sim em um acidente aéreo ocorrido na sexta-feira, 7 de junho, ao largo da costa do estado de Washington, nos Estados Unidos.

Em dezembro de 1968, Anders fez parte da tripulação da Apolo 8, cuja história já foi contada em detalhes antes, incluindo a anedota de como o astronauta capturou a lendária fotografia. Na época, essa foi a primeira missão espacial tripulada que conseguiu sair da órbita terrestre e orbitar a Lua.

Mas foi a captura do retrato que fez história, pois é uma imagem que se tornou um símbolo instantâneo da fragilidade e da beleza do nosso planeta.

William Anders deixou um legado profundo graças a uma bela fotografia

NASA William Anders

Numa entrevista realizada em 1997 pela NASA (via The Times), Anders descreveu a experiência de capturar essa fotografia de uma forma poética e emocionante até certo ponto, pela clareza com que marca a evolução de como toda a tripulação da missão Apollo 8 viveu aquele momento.

"Não tínhamos realmente visto a Terra ou o Sol. Quando viramos e vimos o primeiro nascer da Terra, isso sem dúvida foi o mais impressionante. Ver este globo tão delicado e colorido, que para mim parecia um enfeite de árvore de Natal, surgindo sobre esta paisagem lunar tão austera e feia, realmente contrastou."

É assim que o legado de Anders tem como eixo central a inspiração. A fotografia “Earthrise” é considerada um ponto de virada na história da humanidade. Acredita-se que esta imagem impulsionou o movimento ambiental global ao revelar a fragilidade e o isolamento da Terra, nosso lar no vasto cosmos.

Apenas sete meses depois da missão Apollo 8, o mundo testemunhou com espanto o primeiro pouso na lua da Apollo 11, onde Neil Armstrong pisou na superfície lunar. Isso deixou uma marca mais profunda na história, mas Anders ajudou a pavimentar o caminho.

William Anders também inspirou gerações de astronautas dentro e fora da NASA

Mas o legado de William Anders vai muito além da icônica fotografia que capturou. Sua coragem, espírito pioneiro e profunda conexão com a Terra inspiraram gerações de exploradores espaciais, cientistas e amantes do cosmos.

O senador Mark Kelly, astronauta aposentado da NASA, expressou suas condolências e admiração por Anders: "Bill Anders mudou para sempre nossa perspectiva de nosso planeta e de nós mesmos com sua famosa foto do nascer da Terra no Apolo 8. Ele me inspirou e inspirou gerações de astronautas e exploradores. Meus pensamentos estão com sua família e amigos".

William Anders nos deixa com essa ideia quase inesquecível. Sua fotografia Earthrise continuará nos lembrando da beleza e fragilidade do nosso planeta, inspirando-nos a cuidar e protegê-lo.

Descanse em paz, amigo. Sua visão do planeta do espaço nos mudou para sempre.