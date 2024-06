Dragon Ball GT: Pan foi capaz de vencer um vilão mais poderoso do que Majin Buu

O poder de Pan é algo que estamos ansiosos para ver explodir nas aventuras de Dragon Ball Super. Vimos brevemente o nível que alcançou em GT, mas não foi o suficiente para considerá-la uma lutadora lendária capaz de superar seu pai ou seu avô.

Pan não conseguiu se transformar em Super Saiyajin, algo que ninguém perdoa à Toei Animation por não ter feito em Dragon Ball GT, tendo tudo para fazê-lo.

No entanto, nos deparamos com um vídeo na Internet que nos faz pensar duas coisas: Pan é verdadeiramente poderosa sem alcançar essa transformação e não tínhamos percebido ou Dragon Ball GT tem a pior falha de enredo já vista na história da franquia.

Vamos direto ao ponto. Em Dragon Ball GT, há um vilão chamado Rildo. Ele é poderoso e causa alguns problemas nas aventuras de Pan, Trunks e Goku criança.

Quando aparece, Goku sente seu ki e o descreve como alguém muito poderoso. Na verdade, ele o compara com outros que havia sentido antes e diz que é mais elevado do que o de Majin Buu. No entanto, depois de aparecer, este personagem foi derrotado por Pan com apenas um golpe.

O Pan é mais forte que Majin Buu? Nesta breve luta, ela sempre esteve em sua forma original, mas nunca a vimos treinar o suficiente para alcançar um nível superior ao do vilão do último arco de Dragon Ball Z.

É verdade que os saiyajins híbridos têm poderes ocultos que costumam se manifestar do nada. Mas neste caso, parece mais um problema de enredo ou talvez até de dublagem e interpretação do que Goku quis dizer em japonês. Infelizmente, não temos o mangá para confirmar.

É por isso que Dragon Ball GT sempre ficará para trás em relação às histórias canônicas de Dragon Ball.