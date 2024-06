Como instalar o beta do macOS 15 Sequoia para desenvolvedores no seu Mac da Apple

Há alguns dias, a Apple pegou alguns de surpresa com o anúncio do tão esperado novo sistema operacional para seus computadores de mesa e laptops, o macOS 15 Sequoia, a última versão de seu sistema operacional para computadores de mesa, repleto de novas funções e melhorias que farão muitos salivar diante da nova era de melhorias que a Apple projeta.

Se você é um desenvolvedor ansioso por experimentar as últimas novidades antes do lançamento público da plataforma, temos uma notícia que vai gostar: pode instalar a versão beta para desenvolvedores ainda hoje, embora seja necessário considerar alguns fatores essenciais antes de tomar essa corajosa decisão.

É indispensável ter em mente que esta versão preliminar não é um produto final, então é provável que qualquer pessoa que siga os passos a seguir encontre erros, falhas, bugs e outros problemas de estabilidade. Por isso, é importante fazer um backup das informações e do sistema antes da instalação.

Como instalar o macOS 15 Sequoia em sua versão Beta

Primeiramente, o mais importante é conhecer os requisitos prévios antes de tentar a manobra. Se não cumprirmos todos os pontos da lista, será impossível instalar a versão beta do macOS 15.

Um Mac compatível: Consulte a lista de dispositivos compatíveis com macOS 15 Sequoia em seu site oficial. Ter o sistema operacional macOS 10.8 ou superior: O utilitário de acesso beta não funciona em versões anteriores. Ter uma conta de desenvolvedor da Apple: Para isso, é necessário se registrar no programa de desenvolvedores.

Ao ter tudo isso, basta seguir os seguintes passos para instalar a versão beta para desenvolvedores do macOS 15 Sequoia:

Imagen: Apple

Baixe a Utilidade de Acesso Beta para Desenvolvedores do macOS. Acesse a página de desenvolvedores da Apple e faça login com sua conta de desenvolvedor. Em seguida, acesse a seção Downloads e procure pela Utilidade de Acesso Beta para Desenvolvedores do macOS. Baixe e instale a utilidade no Mac e pronto.

Para se inscrever no programa beta para desenvolvedores, basta executar o Utilitário de Acesso Beta para Desenvolvedores do macOS. Aceitar os termos e condições. Selecionar a opção para registrar o Mac no programa beta para desenvolvedores do macOS e reiniciar o computador.

Ao iniciar uma nova sessão no computador, basta abrir o seguinte menu: Preferências do sistema > Geral > Atualização de software. Clique no botão "Mais informações" ao lado de "Atualizações beta". Em seguida, selecione a opção "Atualização do macOS Beta Developer". Clique em Instalar agora.

Em seguida, aceite os termos e condições e o download e instalação do beta começará automaticamente. Uma vez que a versão beta pública do macOS 15 Sequoia estiver disponível em julho de 2024, o processo de instalação será idêntico, sem a necessidade de se registrar no Utilitário de Acesso Beta para Desenvolvedores.

É importante lembrar que esta versão beta é apenas para fins de desenvolvimento e teste.