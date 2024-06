Após a descoberta do mundo de 2 faces: apresentamos os 5 exoplanetas mais estranhos

A missão de encontrar exoplanetas está atribuída ao Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito (TESS, em inglês). E tem cumprido bem o seu objetivo, já que detectou milhares de mundos extrassolares em galáxias próximas e distantes. No entanto, nunca é demais uma ajudinha, e é aí que entra o Telescópio Espacial James Webb.

ANÚNCIO

As ferramentas de infravermelho, sua lenta de amplo espectro e toda a tecnologia de ponta instalada no observatório espacial, servem para olhar para as regiões mais profundas do Universo, com uma nitidez incomparável.

Recentemente, os cientistas da NASA e outras agências espaciais estão maravilhados com a descoberta de um exoplaneta chamado WASP 43-b, que se destaca por ter dois lados, já que um está constantemente voltado para a sua estrela massiva (sol) e o outro está nas gélidas trevas da escuridão.

Isso é um mundo estranho? Sim, mas não é incomum. Na verdade, há outras descobertas do mesmo Telescópio Espacial James Webb que vão te deixar sem palavras.

Exoplanetas

Cinco exoplanetas estranhos encontrados pelo Telescópio Espacial James Webb