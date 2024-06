Turistas da SpaceX ajudam a ciência a compreender como viajar para o espaço afeta o corpo humano

Estamos entrando em uma nova era da exploração espacial, onde não só será possível alcançar lugares onde o ser humano nunca esteve, como o planeta Marte, mas também retornar a locais esquecidos décadas atrás, como a Lua, com o apoio de empresas como SpaceX ou Blue Origin está surgindo uma nova área dedicada a turistas espaciais. O futuro é promissor, mas uma pergunta continua gerando grandes dúvidas: Até que ponto as viagens ao espaço afetam o corpo humano?

ANÚNCIO

Responder a esta pergunta é crucial não apenas para as agências espaciais e astronautas que aspiram a chegar a Marte, mas também para a próspera indústria desses visitantes temporários das alturas mais inóspitas, onde as empresas estariam felizes em levar qualquer pessoa que possa pagar o custo de uma viagem, literalmente, fora deste mundo.

SpaceX Reuters / JOE SKIPPER (JOE SKIPPER/REUTERS)

Ainda há muito a percorrer para se ter uma análise mais completa sobre os efeitos do espaço na saúde humana e no corpo de qualquer indivíduo, mas, por enquanto, foram divulgados alguns avanços de um projeto interessante nesse exato campo, que utiliza novos dados de quatro turistas espaciais da SpaceX a bordo do primeiro voo orbital totalmente civil realizado em 2021.

O estudo com os turistas espaciais da SpaceX nos ilumina sobre o que acontece com o corpo humano

De acordo com um imperdível artigo do Washington Post, pesquisadores de mais de 100 instituições ao redor do mundo examinaram os dados coletados deste grupo de turistas da empresa espacial de Elon Musk e descobriram que nossos corpos passam por várias mudanças durante a viagem espacial, mas a maioria delas retorna completamente ao normal poucos meses após o retorno à Terra.

Por exemplo, já se sabia que os voos espaciais causam um alto nível de estresse em nossos corpos, desde a radiação até o efeito desorientador da microgravidade. Estudos anteriores em astronautas demonstraram que podem causar problemas de saúde como perda de massa óssea, problemas cardíacos, visuais e renais a médio prazo.

A equipe do Inspiration4

No entanto, o tamanho da amostra de astronautas é pequeno, uma vez que menos de 700 pessoas viajaram para o espaço ao longo da história da humanidade e os governos podem ser cautelosos com certas informações. Felizmente, os quatro turistas americanos que passaram três dias no espaço durante a missão Inspiration4 concordaram que seus dados fossem tornados públicos.

Os primeiros resultados destes turistas espaciais, comparados com os de 64 astronautas, foram publicados na terça-feira na revista Nature. Os pesquisadores descobriram que durante a sua estadia no espaço, as pessoas experimentaram mudanças no sangue, coração, pele, proteínas, rins, genes, mitocôndrias, telômeros, citocinas e outros indicadores de saúde. No entanto, cerca de 95% desses biomarcadores voltaram ao nível normal em três meses.

ANÚNCIO

Ir para o espaço afetaria algo, embora não representasse um impacto radical na saúde

A grande conclusão é que as pessoas se recuperam rapidamente após um voo espacial, de acordo com as declarações de Christopher Mason, da Weill Cornell Medicine e um dos autores principais do estudo para o comunicado oficial da própria universidade.

Mason espera que este "exame mais profundo que já tivemos de uma tripulação espacial" ajude os cientistas a entender quais medidas seriam necessárias de implementar no futuro para proteger os turistas espaciais e os próprios astronautas profissionais.

A missão Inspiration4, foi financiada pelo seu capitão bilionário Jared Isaacman Midjourney / York Perry

A missão Inspiration4, como abordamos alguns anos atrás, foi financiada pelo seu capitão bilionário Jared Isaacman, com o objetivo de demonstrar que o espaço é acessível para pessoas que não passaram anos treinando para ir para lá.

Na época, os quatro astronautas civis passaram por exames médicos rigorosos e voaram para lá, apresentando algumas alterações em seus corpos e saúde, mas no final tudo foi transitório, aparentemente.