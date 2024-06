Morreu o stalker: reações à decisão de X de ocultar os ‘curtir’

Durante esta quarta-feira, 12 de junho, vários usuários da rede social X, anteriormente chamada Twitter, se depararam com um anúncio em suas telas no qual a plataforma anunciava uma decisão radical que mudará a forma de se comunicar.

ANÚNCIO

A medida não é mais do que ocultar os "curtir", que era uma linha que aparecia no perfil de um usuário quando outro o visitava e podia ver quais publicações ele havia selecionado com essa opção, o que permitia "stalkear" qualquer conta.

"Esta semana faremos com que os Curtir sejam privados para todos para proteger melhor sua privacidade. Ainda poderá ver as publicações que você curtiu (mas não as de outros). A contagem de Curtir e outras métricas de suas próprias publicações continuarão aparecendo nas notificações. Você não verá mais quem curtiu a publicação de outra pessoa. O autor de uma publicação pode ver quem curtiu suas publicações", declarou o departamento de engenharia da X.com em 11 de junho passado.

No entanto, a medida entrou em vigor horas depois, indicando que "a partir de hoje, as Curtidas são privadas para todos. Curtir mais publicações melhorará sua linha do tempo Para você".

Meses atrás, a opção de ocultar os "Curtir" estava disponível apenas para os usuários assinantes do X Premium, mas agora a rede social a tornou uma opção disponível para todos, o que levou a reações imediatas à decisão, como era de se esperar, com reclamações e memes.

“O Twitter traz de volta os likes, por favor, preciso stalkear quem eu gosto”, “Então não dá mais para bisbilhotar os likes das pessoas no Twitter, é a morte”, “Isso deveria ser opcional e não uma imposição. Eu quero que meus seguidores saibam o que eu gosto”, e “Oficialmente, agora é possível ocultar os ‘likes’ dos perfis... O stalkeo morreu”, são algumas das reações em destaque.