Esta tecnologia promete duplicar a velocidade de qualquer PC sem necessidade de novo hardware

Se o seu computador está lento e você não quer gastar dinheiro em novas peças de hardware, há vários truques que você pode aplicar para acelerar o seu PC sem precisar comprar novos componentes, como liberar espaço no disco rígido, otimizar o arranque do Windows desativando programas desnecessários e até mesmo ajustar as configurações de desempenho.

Agora, todos esses são conselhos gerais. No entanto, o que uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, Riverside, desenvolveu está em outro nível: Eles apresentaram uma tecnologia inovadora chamada Multithread Simultâneo e Heterogêneo (SHMT) que promete duplicar a velocidade do seu PC sem a necessidade de atualizar o hardware.

Como funciona?

SHMT aproveita o poder dos processadores modernos, que integram vários tipos de unidades de processamento, como a CPU, a GPU e a TPU. Em vez de depender apenas de um processador, como era feito tradicionalmente, o SHMT distribui as tarefas de forma inteligente entre essas unidades, aumentando exponencialmente a eficiência e reduzindo o consumo de energia.

Imagine que o seu PC é uma orquestra: cada processador é um músico com o seu próprio instrumento. SHMT transforma esta orquestra numa sinfónica, onde cada músico toca a sua parte em perfeita harmonia, criando uma melodia fluída e poderosa.

Resultados incríveis

Em testes realizados, o SHMT conseguiu duplicar a velocidade de execução de um programa em um laptop equipado com uma CPU ARM Cortex-A57, uma GPU Nvidia e uma TPU Google Edge, além de reduzir o consumo de energia em 51%.

Embora a tecnologia ainda esteja em desenvolvimento, seu potencial é enorme. Ela abre um leque de possibilidades para revolucionar o desempenho de nossos dispositivos, desde computadores e smartphones até servidores e sistemas de inteligência artificial.

Os pesquisadores já estão trabalhando para adaptar o SHMT a diferentes tipos de dispositivos e para otimizar ainda mais seu desempenho. É apenas uma questão de tempo para que essa tecnologia se torne uma realidade ao alcance de todos, nos permitindo desfrutar de um desempenho sem precedentes sem a necessidade de gastar dinheiro em atualizações caras.