O Winamp torna-se um sistema de som real para reproduzir mais do que ficheiros MP3

A nostalgia pela tecnologia e software dos primórdios da internet trouxe de volta algumas peças clássicas daquela época, como o incrível reprodutor de MP3 Winamp, que aos poucos tem consolidado seu retorno como um software de código aberto, abrindo agora um mundo de possibilidades para sua evolução, como vemos agora com Linamp, a encarnação física desse programa transformado em um interessante sistema de som.

Os amantes da música retro e da tecnologia clássica ficarão mais do que felizes com este projeto, onde pegam um dos primeiros reprodutores de MP3 que marcou época, Winamp, para levá-lo à sua máxima expressão com este equipamento, que combina a interface de usuário clássica do reprodutor com um toque retro ainda mais especial: a aparência dos sistemas de áudio domésticos mini-rack dos anos 80.

O Linamp é um hardware realmente interessante que nos mostra o potencial desse tipo de projetos quando se tem criatividade suficiente e se mistura tudo com a última tecnologia de código aberto para criar algo que qualquer amante do Winamp desejaria.

Assim surgiu o Linamp: o sistema de som que evolui para o lendário Winamp

Os nossos amigos da Comunidade IT partilham todos os detalhes, revelando como por trás da estética retrô do Linamp está uma Raspberry Pi 4B com um cartão SD de 32 GB. O sistema utiliza um ecrã tátil extra largo de 7,9 polegadas para mostrar a interface de utilizador clássica do Winamp, incluindo o icónico analisador de espectro e informações da faixa que está a ser reproduzida.

Rodmg, engenheiro de software de profissão e criador de dispositivos por hobby, como podemos ver, projetou e construiu o projeto do zero, resolvendo alguns pontos de forma bastante astuta. Por exemplo, a tela funciona com Dietpi, um sistema operacional derivado do Debian, juntamente com um aplicativo Qt 6 personalizado escrito em C++ com widgets Qt.

Durante o desenvolvimento do aplicativo, foi necessário reimplementar funcionalidades obsoletas para executar a visualização de áudio na tela. Mas no final, conseguiu imitar perfeitamente a interface clássica do player, tão distintiva há algumas décadas.

Além disso, o talentoso Rodmg se inspirou em um estéreo Aiwa de sua infância para projetar a carcaça do Linamp, construindo-a em chapa de metal escuro com alumínio anodizado de 1 mm para dar vida ao Winamp como um objeto físico.

Seu nível de cuidado chegou a tal ponto que desmontou o rádio Aiwa, tirou fotos e medidas, e as utilizou como base para seus desenhos.

Nos conectores do Linamp estão as portas para o presente do Winamp.

Linamp Raspberry Pi

Rodmg não descuidou da estética retro na parte traseira de seu "estéreo" personalizado. Ele projetou um painel traseiro e o imprimiu em 3D. Lá, ele colocou um botão de liga/desliga de metal com um visual muito retro, juntamente com um conector de áudio de 3,5 mm, uma porta Ethernet, uma porta USB-A e uma porta USB-C.

Graças a todas essas tomadas, o reprodutor de música Linamp não é apenas uma homenagem à nostalgia, mas também oferece funcionalidades modernas. Pois pode reproduzir música a partir do sistema de arquivos e de uma unidade de CD externa conectada pelas portas.

A única coisa que falta é adicionar conectividade Bluetooth, mas a Rodmg já confirmou que esse é exatamente o próximo plano deles, juntamente com a integração para reprodução direta de músicas do Spotify.

Se decidir colocar este aparelho à venda, certamente encontraria mais de um cliente disposto a pagar para ter este bebê tocando em casa.