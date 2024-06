James Webb alcançou algo histórico: registrou a galáxia mais antiga conhecida

O Telescópio Espacial James Webb (JWST), considerado o telescópio espacial mais poderoso e avançado já construído, tem correspondido às expectativas desde o seu lançamento, fazendo descobertas sem precedentes que estão expandindo nossa compreensão do universo.

E recentemente, o James Webb atingiu um marco verdadeiramente sem precedentes: detectou a galáxia mais antiga e distante já observada, ampliando nossa compreensão do universo primitivo. Batizada de JADES-GS-z14-0, esta galáxia existiu há 290 milhões de anos após o Big Bang, superando o recorde anterior em 30 milhões de anos.

Uma longa viagem

A luz desta galáxia levou mais de 13,5 bilhões de anos para chegar à Terra, oferecendo uma visão sem precedentes dos primórdios do universo.

As características de JADES-GS-z14-0, incluindo seu brilho e massa excepcionais, desafiam os modelos teóricos existentes sobre as primeiras galáxias. Esta descoberta demonstra a diversidade e complexidade do universo primitivo, convidando-nos a reavaliar nossa compreensão da formação e evolução galáctica.

A descoberta foi possível graças ao programa JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) e ao uso do espectrógrafo no infravermelho NIRSpec do James Webb. Essa tecnologia permite aos astrônomos estudar galáxias formadas nas primeiras etapas do universo, lançando luz sobre o comportamento do gás, das estrelas e dos buracos negros naquela época.

O James Webb também foi fundamental para identificar a GN-z11, uma galáxia brilhante previamente detectada pelo Hubble. Essas descobertas ampliam significativamente nosso conhecimento do universo primordial e demonstram o potencial revolucionário do James Webb para a astronomia.

Localizado a 1,5 milhões de quilômetros da Terra, o James Webb continua sendo uma ferramenta inestimável para explorar os confins do universo e desvendar os mistérios de sua origem. Este marco marca um novo capítulo em nossa busca por compreender o universo e nosso lugar dentro dele.