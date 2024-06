Elon Musk quer proibir o uso da Apple em suas empresas se ela integrar os sistemas da OpenAI

A aliança entre a OpenAI e a Apple caiu como uma tonelada de tijolos para Elon Musk. Detalhes sobre a integração do ChatGPT nos sistemas operacionais do iPhone, iPad e Mac não haviam sido revelados e o magnata sul-africano já estava reclamando através de sua conta no X.

Elon Musk questiona a segurança do OpenAI, o ChatGPT ou qualquer sistema de inteligência artificial da empresa de Sam Altman. Em diferentes mensagens deixadas em sua conta do X, o CEO da SpaceX, Tesla e várias outras empresas, acusa que após essa aliança, os dados dos usuários da Apple não estarão seguros.

Portanto, ele toma a decisão radical de proibir qualquer dispositivo da Apple em uma de suas muitas empresas. Musk diz que colocará gaiolas nas entradas dos prédios de suas empresas, para que aqueles que possuem dispositivos da gigante de Cupertino deixem seus aparelhos na entrada e os retirem quando saírem.

"Se a Apple integrar a OpenAI no nível do sistema operacional, os dispositivos Apple serão proibidos em minhas empresas. Isso é uma violação inaceitável da segurança. E os visitantes terão que deixar seus dispositivos Apple na porta, onde serão guardados em uma gaiola de Faraday", disse Elon Musk.

Meia hora depois, Elon Musk continuou falando sobre o assunto e em outra postagem criticou a Apple por não desenvolver sua própria IA e ter que recorrer à da empresa de Sam Altman.

“É evidentemente absurdo que a Apple não seja suficientemente inteligente para criar sua própria IA, mas de alguma forma seja capaz de garantir que a OpenAI proteja sua segurança e privacidade. A Apple não tem ideia do que realmente acontece depois que eles entregam seus dados para a OpenAI. Eles estão te vendendo rio abaixo”, declarou Elon Musk em sua defesa.