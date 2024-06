Descoberta brutal na China: um caixão colossal de 16 toneladas ao lado do exército de terracota

Uma descoberta que ninguém esperava e que se revelou impressionante acaba de ser revelada para o mundo. Nas profundezas de uma tumba no centro da China, a 16 metros abaixo da terra e com 109 metros de comprimento, foi descoberto um caixão selado ao longo de vários milênios que agora cativou a atenção dos arqueólogos. Este achado, juntamente com um tesouro incalculável de objetos funerários, poderia lançar luz sobre uma lenda que persistiu por quase 2 mil anos: a história do príncipe Gao, filho do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang.

Mas primeiro um pouco de contexto, para entender a magnitude do que foi encontrado. Qin Shi Huang, conhecido por suas ambições desmedidas, não só ansiava conquistar a vida terrena, mas também vencer a morte. Assim, seu mausoléu, guardado por um exército de 6.000 guerreiros de terracota em tamanho real, é um testemunho de sua obsessão pela imortalidade.

Mas a lenda conta uma história diferente sobre um de seus filhos: o príncipe Gao. Segundo Sima Qian, historiador da dinastia Han, após a morte de Qin Shi Huang, seu filho mais novo, Hu Hai, ascendeu ao trono eliminando seus rivais. E o príncipe Gao, horrorizado pelas ações de seu irmão, pediu para que ele o matasse e o enterrasse ao lado de seu pai. Hu Hai, feliz em atender ao pedido, assim concedeu seu último desejo.

Durante milhares de anos, a história do príncipe Gao foi transmitida como uma simples lenda. No entanto, a recente descoberta de um caixão colossal de 16 toneladas em uma tumba próxima ao mausoléu de Qin Shi Huang poderia mudar tudo.

Uma lenda que poderia ser verdadeira: o mega-caixão na China seria o túmulo do príncipe Gao

O caixão, transbordando de riquezas como armas, armaduras, jade, camelos de ouro e prata, e milhares de moedas de bronze, sugere que seu ocupante não era qualquer pessoa. De acordo com uma reportagem publicada pela ArkeoNews, as escavações realizadas em 2011 já tinham revelado nove túmulos com grandes caixões, mas essa última descoberta se destaca por sua opulência e por sua proximidade com o mausoléu do imperador.

O líder da escavação, Jiang Wenxiao, declarou que, embora a tumba possa pertencer a um nobre de alto escalão ou a um chefe militar, a possibilidade de ser o próprio príncipe Gao não pode ser descartada de forma alguma.

Todo esse mistério em breve poderá ser explorado por qualquer pessoa, graças ao Netflix e a uma coprodução britânico-chinesa, Os mistérios dos guerreiros de terracota, que oferece acesso exclusivo ao mausoléu e às escavações, abordando tanto os detalhes dessa nova descoberta quanto a lenda que a envolve.

Este documentário, que será lançado em 12 de junho de 2024, promete lançar luz sobre este enigma milenar e revelar mais segredos da fascinante história da China imperial. Por enquanto, para acalmar a ansiedade, aqui está um primeiro vislumbre:

O caixão colossal e seu rico tesouro funerário são apenas mais uma peça do quebra-cabeça que envolve a figura do príncipe Gao. A investigação continua até os dias de hoje e, com isso, a história do primeiro imperador da China e sua enigmática dinastia está mais próxima de ser resolvida.

Mas enquanto chegamos à resolução final do enigma, temos este documentário na plataforma de streaming para nos entreter por um tempo.