Apple surpreende ao apertar a mão da OpenAI para o desenvolvimento de sua inteligência artificial

A Apple surpreende o mundo ao anunciar que o ChatGPT da OpenAI será integrado aos serviços de seu novo sistema operacional para iPhone, o iOS18. O recente anúncio foi feito na Conferência Mundial de Desenvolvedores WWDC 2024, na sede da empresa da maçã mordida em Cupertino.

Embora não seja inédito, é pouco comum a Apple permitir a entrada de terceiras empresas em seus serviços, muito menos em seus sistemas operacionais, onde são compartilhados os dados de seus usuários, que talvez seja o bem mais bem preservado da empresa.

No entanto, isso fortalece a confiança que eles têm na OpenAI e ChatGPT, pelos seus serviços de inteligência artificial, para oferecer uma melhor experiência no uso diário dos iPhones, Macs e iPads.

Apple Apple Intelligence na WWDC 2024

Como é a integração do ChatGPT com a Apple?

De acordo com uma resenha do Xataka, o ChatGPT é incorporado diretamente nos serviços do iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15. Os usuários poderão acessar as funções da inteligência artificial da OpenAI sem sair dos aplicativos que estão utilizando.

A ideia é que o ChatGPT esteja disponível nos serviços de escrita para ajudar a gerar conteúdos ou imagens, através do mecanismo de aprendizado de máquina.

E os dados, estão protegidos? A partir da Apple, esclarece-se que os usuários podem configurar seus aplicativos para que cada ação dos serviços da OpenAI seja feita com permissões prévias.

Apple Apple Intelligence

Um ponto muito importante é que, embora o ChatGPT-4 seja um serviço pago, para os usuários da Apple será completamente gratuito.

A Apple Intelligence baseia-se em usar modelos generativos e dados pessoais dos usuários para fornecer uma inteligência artificial que melhora a experiência diária.

Além disso, a Apple explicou seu foco na privacidade, processando a maioria dos dados no dispositivo. Entre seus recursos em destaque estão um Siri aprimorado que entende e processa melhor a linguagem, ferramentas avançadas de escrita como Reescrever e Resumir e a nova função “Reduzir Interrupções Foco” que classifica as notificações por prioridade.