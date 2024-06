Apple Intelligence, iOS 18, VisionOS 2, ChatGPT e mais: o que foi anunciado na WWDC 2024

Finalmente, muitas das especulações se concretizaram e a Apple finalmente aderiu à tendência das plataformas de Inteligência Artificial com o Apple Intelligence, mas esse não foi o único anúncio interessante feito pela equipe de Cupertino durante sua conferência de abertura para a WWDC 2024. Houve anúncios relevantes em quase todas as áreas, então vale a pena fazer um breve resumo de tudo o que foi revelado.

Tim Cook e sua equipe apresentaram uma grande quantidade de novidades, onde várias delas não necessariamente estão relacionadas à Inteligência Artificial. Houve coisas que, em outras circunstâncias, também teriam roubado todos os olhares e manchetes, como iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia e o urgente VisionOS 2 para seu visor de Realidade Mista.

Portanto, vamos começar pelo mais óbvio para depois nos aprofundarmos nos outros anúncios da WWDC 2024, que também merecem ser avaliados com um pouco mais de atenção.

Apple Intelligence chega ao iPhone, Mac e mais em parceria com o ChatGPT

Apple Intelligence, gostemos ou não, poderíamos considerá-la como a visão da empresa para os sistemas de Inteligência Artificial. Trata-se de um conjunto de recursos impulsionados por sistemas de aprendizado de máquina que serão integrados em todas as plataformas da Apple até o final deste ano, e muitos deles estarão disponíveis em várias plataformas e dispositivos.

Com a Apple Intelligence, teremos ferramentas de escrita para revisar redação, o Image Playground, que seria um gerador de imagens a partir de descrições de texto, no estilo do DALL-E.

Apple WWDC 2024

Ao mesmo tempo, também será integrado diretamente o ChatGPT com a Siri para oferecer conversas mais naturais e fluidas. Além disso, há o Genmoji, que permite criar emojis personalizados a partir de mensagens de texto.

Ao lado de outras funções um tanto intrusivas, mas funcionais, como a IA de limpeza, uma ferramenta que remove pessoas indesejadas das fotos. Uma atualização para o aplicativo de e-mails que imita um pouco o que o Gemini faz com o Gmail e a função de transcrever gravações de voz para texto.

VisionOS 2

Outro dos anúncios mais relevantes foi a revelação do tão esperado visionOS 2, uma atualização urgente para o Apple Vision Pro, onde agora temos Spatial Photo, uma função que faz com que pareça que o sujeito de uma foto salte da imagem em sua direção. Além disso, temos o Immersive Video, que agora leva o conteúdo a uma tela virtual de 180 graus que cobre sua visão periférica.

Apple Apple VisionOS 2

Da mesma forma, foi criado o novo Modo de Trem, mais gestos manuais e uma maior disponibilidade de atualização para diferentes mercados. Algo que é apreciado considerando o quão turbulento foi o lançamento da primeira geração do dispositivo.

WatchOS 11

Para o Apple Watch também chegaram algumas novidades interessantes, como a função de carga de treinamento, que rastreia a quantidade de esforço realizada em um exercício específico e oferece conselhos personalizados.

Além disso, temos a aplicação Vitals, para um melhor monitoramento da saúde, novos mostradores de relógio mais personalizados, Smart Stack, para ativar e desativar os widgets de acordo com o contexto do dia e alguns filtros de privacidade e ativação com o uso de dispositivos vestíveis Apple.

MacOS Sequoia

Por outro lado, o sistema operacional desktop da Apple traz algumas novidades interessantes, como a capacidade de duplicar a interface do nosso iPhone no Mac, para controlar e acessar completamente arquivos e aplicativos a partir do computador.

Uma nova aplicação de gestão de senhas está a ser adicionada para armazenar as nossas credenciais de acesso e senhas de Wi-Fi, tal como tem vindo a acontecer há alguns anos com o ChromeOS.

Apple MacOS Sequoia

Além de um interessante Modo de Jogo para melhorar a experiência de jogo e algumas alterações no Safari para exibir informações relevantes durante as sessões de navegação.

iOS 18

No iOS, além do Apple Intelligence, temos algumas novidades interessantes, como a nova personalização de ícones para a tela inicial. Um centro de controle renovado com um novo design que finalmente permite o uso de ícones de terceiros, como Android. Assim como um Modo de Jogo, semelhante ao do MacOS.

Tap to Cash também se une, como uma função que permite transferir dinheiro usando seu iPhone com apenas alguns toques. Além disso, agora é possível enviar mensagens via satélite, personalizar o texto e as reações.

Coroando tudo com uma reformulação profunda para o aplicativo de Fotos, que é completamente renovado para integrar funções de IA e mais.

iPadOS 18

Os tablets também terão novidades como o Smart Script, uma função que melhora a organização das notas escritas à mão. Uma barra de guias flutuante para navegar entre aplicativos e, finalmente, um aplicativo de calculadora.

Como vimos, houve um pouco de tudo, embora sim, o foco foi na questão com o ChatGPT e a Apple Intelligence.