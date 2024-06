A tecnologia inspirada em Star Wars que transforma ar em água para combater a seca

No incrível universo de Star Wars, os umidificadores de vapor são dispositivos fundamentais para a sobrevivência em planetas desérticos como Tatooine. Estamos falando de aparelhos engenhosos que extraem a umidade do ar seco e a condensam em água, para que os habitantes e agricultores possam acessar o recurso vital mesmo nesses mundos áridos. É por isso que dentro da saga esses aparelhos também simbolizam a luta e a engenhosidade para sobreviver em condições extremas.

E como se tivessem saído de Star Wars, em 2019, Swapnil Shrivastav fundou Uravu Labs, uma startup que transforma ar em água potável usando tecnologia inspirada na saga de George Lucas.

Seca

Star Wars para combater a seca

Inspirado por uma grave seca que afetou Kozhikode, Índia, em 2016, Shrivastav pensou em inventar um sistema inovador que utiliza geradores de água atmosférica para absorver a umidade do ar por meio de um dissecante líquido.

Assim, o processo pode usar luz solar ou eletricidade renovável para aquecer o dessecante a 65°C, e depois liberar a umidade que posteriormente se condensa em água potável, produzindo cerca de 2.000 litros por dia. Incrível, não é?

De acordo com o que a BBC compartilhou, inicialmente a visão de Shrivastav era fornecer água potável para comunidades com escassez de água. No entanto, após enfrentar desafios financeiros e falta de apoio na Índia, a startup agora fornece água para clientes da indústria hoteleira, que valorizam a sustentabilidade do processo.

"Uma fonte de inspiração foi Star Wars, onde há um dispositivo que converte o ar em água. Pensei, por que não tentamos? Foi mais um projeto por curiosidade", explicou ao meio citado.

O desafio da escassez mundial

No entanto, apesar de sua ideia não ter servido para o objetivo inicial, a Uravu Labs continua buscando melhorar a acessibilidade e reduzir os custos de sua tecnologia. A escassez de água é um problema crescente em todo o mundo, com mais de 50% da população mundial experimentando falta desse recurso pelo menos uma vez por mês.

Neste contexto, a FAO adverte que até 2025 cerca de 1,8 bilhão de pessoas viverão em regiões com escassez absoluta de água. Por isso, a tecnologia de geração de água atmosférica está se tornando mais relevante do que nunca, especialmente em locais remotos, em um mercado onde a demanda por sistemas de geração de água atmosférica espera crescer de US$3,4 bilhões em 2022 para US$13,5 bilhões em 2032.

Por enquanto, os fabricantes estão focados em tornar esses sistemas mais eficientes energeticamente, com ideias para reduzir a energia necessária e, potencialmente, os custos operacionais. Enquanto isso, a Uravu Labs busca aproveitar o calor residual dos centros de dados para gerar água, o que poderia reduzir significativamente o consumo de água doce.