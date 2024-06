WWDC 24: Apple apresentaria a “maior inovação da década” em inteligência artificial

A WWDC 2024 está ao virar da esquina e os rumores apontam para uma grande integração de inteligência artificial no ecossistema da Apple. Espera-se que o iOS 18, macOS 15 e Siri recebam importantes melhorias graças à IA, marcando um antes e um depois na interação com os dispositivos da marca.

Se a WWDC do ano passado nos surpreendeu com o Apple Vision Pro, este ano a atenção está voltada para a IA. Os avanços neste campo por parte da Apple podem torná-la uma das maiores inovações da década dentro da empresa.

A Apple e seu investimento em IA: uma equipe e um investimento milionário

A Apple tem uma equipe de engenheiros dedicada ao desenvolvimento de sua própria IA, liderada por John Giannandrea, vice-presidente sênior de aprendizado de máquina e estratégia de IA. Desde 2018, essa equipe tem trabalhado na criação de um modelo de linguagem próprio que, segundo rumores, supera as capacidades do ChatGPT 3.5.

O projeto interno da Apple, conhecido como Ajax, tem estado em desenvolvimento por anos e apenas alguns funcionários têm acesso a ele. Seu objetivo é treinar um chatbot com capacidades superiores às da Siri, utilizando para isso um investimento milionário em servidores de IA.

Siri 2.0: um assistente inteligente que entende e responde

Siri, o assistente virtual da Apple, estreou em 2011 e, embora tenha melhorado ao longo do tempo, ficou para trás em comparação com outros assistentes. A nova versão, Siri 2.0, busca resolver isso com um design completamente novo que permitirá entender melhor perguntas complexas, responder de forma mais natural e até mesmo completar frases.

Ainda não está claro se a Apple usará seu próprio modelo de IA ou se se associará a empresas como o Google ou a OpenAI. Rumores apontam para possíveis acordos com ambas, enquanto na China se considera uma colaboração com a Baidu.

A IA nas aplicações da Apple: uma revolução na forma de interagir

Espera-se que a IA seja integrada em uma ampla gama de aplicativos da Apple, incluindo Apple Music, Pages, Keynote, Safari, Notas de Voz e muitos outros. As funcionalidades impulsionadas pela IA poderiam gerar listas de reprodução personalizadas, criar documentos e apresentações a partir de instruções ou até transcrever notas de voz e convertê-las em texto.

Um aspecto importante da implementação de IA na Apple é o seu compromisso com a privacidade do usuário. As novas funções funcionariam completamente no dispositivo, sem a necessidade de conexão com a internet, para proteger as informações pessoais.

As pistas dadas por Tim Cook e Greg Joswiak, somadas aos investimentos e trabalho realizado pela equipe de IA da Apple, apontam para uma WWDC 2024 histórica. A integração da IA em todo o ecossistema poderia mudar radicalmente a forma como interagimos com nossos dispositivos Apple.