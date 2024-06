Você moraria em Starbase? Esta é a cidade secreta que Elon Musk construiu no Texas

Em 2002, Elon Musk decidiu fundar a SpaceX, uma empresa orientada para a indústria aeroespacial que rapidamente começou a ganhar fama graças à sua visão futurista sobre o transporte espacial. Assim, seus foguetes reutilizáveis permitiram aos entusiastas do espaço sonhar além do que acreditavam ser possível, e agora, mais de duas décadas após sua fundação, a empresa já se prepara para levar a humanidade à Lua e depois a Marte a bordo da nave Starship, que recentemente fez seu quarto voo de teste a partir de Starbase em Boca Chica.

Mas hoje não queremos falar de naves ou foguetes. Preferimos, antes disso, parar e contar sobre este tranquilo cantinho do sul do Texas, perto do Golfo do México, que foi tomado pela SpaceX para construir uma pequena comunidade em torno de seus objetivos espaciais.

SpaceX Superfoguete (Eric Gay/AP)

Você viveria em Starbase?

O nome de Starbase ressoa após cada lançamento da SpaceX. E é que com o passar do tempo, esta localidade começou a se transformar em um epicentro aeroespacial, e que, segundo seus residentes, é a última parada antes de chegar a Marte.

Assim, esta comunidade vive dia a dia no centro de operações interplanetárias de Elon Musk. Segundo informações vazadas, a empresa que paga os salários de todos os funcionários locais no projeto Starship, transformando uma pacata localidade em um centro de atividade aeroespacial.

Starbase começou a tomar forma depois que Musk comprou terras secretamente em Boca Chica, a 40 quilômetros de Brownsville, em 2014. Atualmente abriga cerca de 80 casas modernas de um andar, quadras esportivas, áreas de lazer e um bar exclusivo para os trabalhadores. Com murais de Elon Musk, veículos Tesla e ruas com nomes como 'Rocket Road', a cidade respira futurismo misturado com discrição por parte de seus habitantes.

Na verdade, Musk também reside em Starbase. Segundo informações, ele vive em uma casa modesta na 'Memes Street', decorada com telhas solares da Tesla e um balanço de foguete para seu filho. Seus vizinhos? Engenheiros - predominantemente brancos ou asiáticos - que frequentemente são vistos andando de patinete ou bicicleta pelas ruas, e centenas de trabalhadores da construção, em sua maioria latinos, responsáveis por manter as instalações.

E claro, à medida que Starbase continua evoluindo, Musk continua acumulando planos de expansão que incluem arranha-céus e mais áreas para funcionários e/ou viajantes para a Lua e Marte. Com o recente sucesso da Starship, que conseguiu o retorno programado da primeira fase e a reentrada de seu módulo operacional, Starbase se consolida como a capital das viagens interestelares, mudando para sempre esta remota região na fronteira entre os EUA e o México.