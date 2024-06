Turismo espacial ostentoso: duas empresas querem oferecer o serviço de ver a Terra do espaço

Esta era da humanidade está caminhando para normalizar uma atividade que décadas atrás era exclusiva de gênios e cientistas: as viagens ao espaço. Diferentes empresas estão iniciando no turismo espacial e a cada dia surgem novas propostas para as pessoas que desejam ver a Terra de uma perspectiva única em nossa história.

Empresas como Blue Origin e Virgin Galactic tornaram-se pioneiras neste negócio. SpaceX também, mas a deixamos de lado nesta revisão porque a empresa de Elon Musk, por enquanto, está focada em colaborar com a NASA em projetos estritamente científicos.

Ir para o espaço é caro, como vocês podem imaginar. Se um bilhete de avião para um destino distante como o Japão, China ou Austrália é caro, é compreensível que viajar para fora da estratosfera exija um investimento maior, para aqueles que desejam viver essa aventura.

Novas empresas que oferecem turismo espacial

O primeiro grupo do qual vamos falar é o francês Zephalto. De acordo com a resenha da MeteoRed, esta empresa trabalha em estreita colaboração com o Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES) da França para oferecer um pacote de voos que chegam a 35 mil metros de altura da Terra.

Embora isso esteja longe de ser considerado espaço (100 quilômetros de acordo com agências espaciais), nesta região a estratosfera é ultrapassada. As viagens que o grupo Zephalto deseja oferecer seriam feitas em uma espécie de cápsula balão com capacidade para seis pessoas. O custo de cada passagem ultrapassa os 120.000 dólares e inclui bebida e comida (não sei se isso me convence).

Outro balão, mas do Japão

Uma startup chamada Iwaya Giken está preparando um voo semelhante ao do grupo francês. Eles querem viajar em uma cápsula de balão até os limites da estratosfera (25 mil metros de altura) para que os turistas possam apreciar a curvatura da Terra e assim começar a mudar a mentalidade dos terraplanistas no mundo.

A nave espacial desenvolvida por esta empresa é pequena. Só tem espaço para duas pessoas: o turista e o piloto. A pessoa que quiser viajar para o espaço nessa máquina terá que pagar pelo menos 165 mil dólares. Em teoria, deveriam começar a trabalhar em dezembro e estão vendendo passagens desde fevereiro deste ano, conforme relatado pelo site mencionado anteriormente.