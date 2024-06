Steve Jobs teve um confronto com o criador do iPod: uma zombaria que acabou ajudando a Google

Tony Fadell, o pai do iPhone, teve um episódio conturbado com Steve Jobs que o levou a fundar um dos maiores concorrentes da Apple com o Google

Quando pensamos em alguns produtos lendários da Apple, como o iPod ou o iPhone, geralmente os associamos a Steve Jobs, o cofundador e CEO da empresa. Mas a realidade é que por trás desses e de outros artigos havia muitos gênios menos conhecidos que merecem maior reconhecimento. Este é exatamente o caso do talentoso Tony Fadell. Uma pessoa determinante para a empresa, embora o destino o tenha levado a colaborar com seus maiores concorrentes.

ANÚNCIO

As coisas geralmente acabam saindo à luz e, felizmente, Fadell é agora considerado o pai do iPod, embora durante seu tempo como designer de produtos e vice-presidente sênior da empresa de Cupertino, ele muitas vezes ficou à sombra de Jobs, que também atuou como uma espécie de mentor.

Apple iPod (Cate Gillon/Getty Images)

Ao longo de sua carreira profissional, este rapaz acumulou mais de 30 anos de experiência no Vale do Silício e testemunhou em primeira mão como as culturas empresariais evoluem ao longo do tempo.

Todo esse conhecimento foi compartilhado em seu livro, Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making, onde Fadell compartilha suas experiências e oferece uma visão reveladora dos processos de criação de produtos em empresas como Apple e Google.

Tony Fadell aprendeu com a Apple e Steve Jobs a importância de contar histórias

Uma das lições mais importantes que Fadell aprendeu de seu mentor, Steve Jobs, é o poder da narrativa. Jobs acreditava que cada produto deveria ter uma história convincente que explicasse sua razão de ser e como resolveria os problemas dos usuários, que são, afinal, consumidores com uma necessidade específica.

Essa narrativa deveria ser o motor impulsor de todas as ações da empresa, do ponto de vista de Jobs, então Fadell ficou obcecado com o tema, concluindo que uma boa história deve cumprir três elementos essenciais:

Apelar às emoções: A história deve conectar-se com o público em um nível emocional. Jobs era um mestre nisso. No lançamento do iPhone em 2007, ele surpreendeu a audiência ao apresentar três produtos aparentemente separados, apenas para revelar que na realidade era um único dispositivo: o iPhone. Essa estratégia gerou emoção e expectativa no público.

ANÚNCIO

Steve Jobs | iPhone

Simplificar conceitos complexos: A história deve ser capaz de explicar ideias complexas de forma simples e clara. Jobs era especialista em comunicar conceitos tecnológicos de maneira acessível. Na apresentação do iPhone, Jobs criticou a complexidade dos smartphones da época e enfatizou a simplicidade e facilidade de uso do iPhone.

Resolver um problema: A história deve finalmente mostrar como o produto resolve um problema real dos consumidores. Jobs sempre se concentrou nas necessidades do cliente e o iPhone foi projetado para resolver problemas que as pessoas nem sabiam que tinham.

Talvez o maior exemplo desse último caso é a questão do teclado sensível ao toque, que era uma novidade naquela época e agora se tornou um padrão inquestionável.

Mas acima de tudo, Fadell afirma que a capacidade de contar histórias é fundamental para atrair talento para uma equipe, convencer investidores ou vender um produto. Portanto, é uma ferramenta poderosa que todo líder empresarial deveria dominar. E isso lhe serviu para vender sua própria empresa, Nest, para o Google por uma quantia milionária.

Tony tinha crescido feliz na Apple, mas o desenvolvimento do iPhone e alguns desentendimentos com Jobs, incluindo uma brincadeira durante o keynote de apresentação, acabaram levando seus passos para fora de Cupertino.

Durante a apresentação, Steve fez uma demonstração de como excluir os contatos salvos no iPhone, escolhendo ali, na frente de todos, o número de Tony Fadell para apagá-lo. Foi aí que começaram a se distanciar.

As diferenças entre a Apple e o Google

No seu livro, como abordam os colegas de The Verge num artigo imperdível, Fadell também compara as culturas empresariais da Apple e do Google. Embora ambas as empresas sejam líderes tecnológicas, Fadell percebe uma diferença fundamental em sua abordagem à inovação.

Na Apple, durante a era de Steve Jobs, a inovação era respeitada e recursos significativos eram dedicados a ela. Enquanto na Google, por outro lado, Fadell descreve uma cultura menos comprometida com aquisições, o que o decepcionou após a venda da Nest para o Google por US$3.200 milhões.

Webcam GOOGLE (GOOGLE OFICIAL/Europa Press)

De acordo com Fadell, a Google não investiu adequadamente na Nest e tratou-a como um simples "brinquedo" em vez de uma área de negócios estratégica. Mesmo não ocupando um lugar tão prioritário no mercado, a Nest é um dos maiores concorrentes da Apple em seu segmento.

Com tanta riqueza de perspectivas, podemos afirmar que estamos diante de um livro valioso para qualquer pessoa interessada no mundo da tecnologia, design de produtos ou criação de empresas.

As experiências e lições de Tony Fadell oferecem uma perspectiva única sobre inovação, liderança e a importância de contar histórias para o sucesso comercial. Muito disso graças às lições de Steve Jobs.