‘Palácio da Memória’: a famosa técnica grega que Bill Gates aplica para ser mentalmente mais ágil

Se Bill Gates tiver um conselho, é altamente recomendável ouvi-lo. Depois, cada um decidirá se o aplica, se lhe é útil ou se prefere ouvir outras opiniões. O magnata americano, cofundador da Microsoft é uma das pessoas mais ricas do mundo, título que conquistou trabalhando como qualquer um de nós faz diariamente.

Bill Gates construiu um império de tecnologia e agora, em seus dias de aposentado, dedica-se à filantropia. Sob essa prática, na qual busca simplesmente tornar o mundo um lugar melhor, ele oferece conselhos às pessoas em busca de autossuperação. Ele dá suas recomendações a partir de sua própria perspectiva. Ou seja, aconselha coisas que ele mesmo fez e que lhe serviram em sua vida cotidiana, familiar e profissional.

O magnata americano tem 68 anos e não quer perder suas faculdades mentais. Por isso, ele devorou um livro chamado Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything (Caminhando com Einstein: A arte e a ciência de lembrar de tudo) de Joshua Foer.

Esta peça literária é recomendada por Bill Gates para pessoas que desejam manter e até melhorar sua agilidade mental. De acordo com uma resenha do El País, Bill Gates enfatiza uma técnica grega chamada “O Palácio da Memória”, um método que ajudará a melhorar sua capacidade de pensamento em qualquer área da sua vida.

Bill Gates (CBS Photo Archive/CBS via Getty Images)

A técnica de memória utilizada por Bill Gates

Segundo o autor do livro, apoiado por Bill Gates, nossa mente é um enorme palácio. Dentro desta majestosa estrutura, usada na antiga Grécia e em muitas outras culturas, existem muitos espaços ou quartos.

Então, cada um é um arquiteto da sua mente e tem a responsabilidade de criar um espaço mental para colocar algo que devemos lembrar junto com algo que nos pareça familiar.

Um exemplo que o livro dá é lembrar da lista de mantimentos que estão faltando em casa. Cada pessoa deveria imaginar cada armário para abri-lo mentalmente e começar a colocar os produtos.