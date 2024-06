NASA desenvolve um telescópio que busca exoplanetas potencialmente habitáveis

O Telescópio Espacial James Webb e o Hubble terão um novo companheiro, chamado HWO, que é a sigla para o Observatório de Mundos Habitáveis (Habitable Worlds Observatory). É uma iniciativa da NASA e terá como único objetivo observar os exoplanetas que potencialmente apresentem condições de vida semelhantes às que conhecemos na Terra. Agora sim, vamos atrás dos extraterrestres.

ANÚNCIO

De acordo com um relatório publicado pela NASA em seu site oficial, os cientistas da agência espacial estão priorizando a busca por exoplanetas potencialmente habitáveis, com o objetivo de preservar a vida da humanidade no Universo.

"A NASA escreveu em seu portal que estamos estabelecendo as bases para sua próxima missão astrofísica emblemática após o Telescópio Espacial Roman Nancy Grace, cujo lançamento está previsto para maio de 2027."

"Este observatório forneceria simultaneamente poderosas capacidades para descobertas astrofísicas transformacionais, desde nosso pátio cósmico do Sistema Solar até o universo distante e tudo mais", acrescentaram.

O HWO não tem mais tarefa do que observar mundos que possam abrigar vida. A ideia da NASA é confirmar a existência de um (ou vários) exoplanetas que reúnam as condições de vida encontradas na Terra.

Está construído com base em estudos realizados para dois conceitos de missão anteriores chamados de Grande Observatório Ultravioleta Óptico Infravermelho (LUVOIR) e Observatório de Exoplanetas Habitáveis (HabEx). O HWO seria projetado especificamente para identificar planetas potencialmente habitáveis em torno de outras estrelas, examinando de perto suas atmosferas para determinar se poderia existir vida.

O melhor da missão é que já tem 25 candidatos para observar, alguns exoplanetas que já foram detectados por outras missões e que têm o rótulo de habitáveis, de acordo com os dados que já foram vistos anteriormente.

O HWO usará a espectroscopia para procurar “bioassinaturas” químicas nas atmosferas destes planetas, incluindo gases como oxigênio e metano, que poderiam servir como evidência crítica de vida, explicou a agência espacial.