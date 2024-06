Influenciadores criados com IA podem ter um crescimento de 26% até o ano de 2025

Avatar feito com IA

A ficção está cada vez mais misturada com a realidade nas redes sociais. E agora os usuários, às vezes sem saber, podem se deparar com “influenciadores” gerados por inteligência artificial (IA), ou até mesmo conversar com duplicatas digitais de famosos.

ANÚNCIO

É o caso de Lil Miquela, que tem 3,6 milhões de seguidores no TikTok e 2,6 milhões no Instagram. Ela pode cobrar até dez mil dólares por uma postagem nesta plataforma e até tirou fotos com a cantora Rosalía, que também postou a foto em suas próprias redes.

Outra influenciadora é Shudu, que tem 241 mil seguidores e se autodefine como “a primeira supermodelo digital do mundo”. Ela já colaborou com marcas como Fenty Beauty da Rihanna e a casa de moda Balmain.

Mas também houve casos falsos em que homens se passavam por belas garotas asiáticas e eram influenciadores poderosos: até que foram descobertos por alguns erros, como mostrar seu verdadeiro rosto no reflexo dos espelhos. O espelho a IA não pôde enganar. Mas aqui responde mais a filtros de IA do que a um personagem 100% digital.

Adobe IA

Com voz e vida própria

Mas quem são esses influenciadores? De acordo com um relatório divulgado pela empresa Emerald Insights, esses personagens virtuais criados com IA são entidades digitais projetadas a partir de técnicas de aprendizado de máquina. Eles são elaborados com um alto nível de detalhes para alcançar uma aparência próxima à realidade, ou seja, não são simplesmente representações visuais, mas funcionam por meio de algoritmos avançados de IA que definem sua voz, reações e diálogos.

Modelo de Onlyfans criado com IA Instagram

Tal tem sido a popularidade que atingiram, de acordo com o Relatório de Benchmarking de Marketing de Influenciadores de IA 2023, que esses novos personagens estão transformando o ambiente digital, alcançando números impressionantes na casa dos milhões. Estimado atualmente em cerca de US$ 4,5 bilhões, este mercado está projetado para experimentar um crescimento de 26% até o ano de 2025.

Igal Weitzman, CEO da WISE Innovation Studios, destaca os atributos desses influenciadores em comparação com os tradicionais. Entre essas características estão a consistência na divulgação da marca, disponibilidade permanente e a capacidade de analisar e adaptar estratégias com base em dados precisos e em tempo real.

ANÚNCIO

Esta pessoa não existe Modelo criada por Inteligencia Artificial

"Veremos em breve que os mesmos influenciadores da vida real começarão a criar seus próprios avatares de IA alimentados com suas informações para gerar respostas precisas aos temas mais comuns relacionados aos seus fãs e seguidores. Por outro lado, esses clones de IA terão sim tempo 24/7 para responder a seus milhões de fãs em todo o mundo de forma simultânea sobre suas preocupações e requerimentos," afirma o líder da primeira agência de metamarketing da América Latina.

Perigos e interação em tempo real

Outra de suas vantagens é que podem interagir com os usuários por meio do contato visual, transformando-os em seguidores das marcas que promovem nas redes sociais. Além disso, podem "conversar" com eles através de chats audíveis e respostas automatizadas em tempo real, respondendo perguntas e participando de interações "como um humano faria, como vimos recentemente no lançamento da nova versão da Open AI e Google AI.", diz o especialista.

Embora seja claro que essa nova indústria se projeta promissora, o executivo finalmente destaca que existem perigos ou riscos que devem ser levados em consideração ao interagir com esse tipo de influenciadores. A chave, aponta o CEO da Wise, está em se conectar com contas verificadas.

Esta pessoa não existe IA (Facebook)

“Os riscos incluem a falta de autenticidade. Isto se explica porque estes personagens criados com IA nem sempre conseguem se conectar emocionalmente com os usuários da mesma forma que uma pessoa real faria. Também existe o perigo de manipulação e propagação de desinformação, por isso é fundamental lidar com o assunto de forma ética e transparente”, afirma o especialista em IA e marketing digital.