Cinco alternativas para prolongar a vida útil do seu PC com Windows 10

A Microsoft anunciou o fim do suporte para o Windows 10, mas isso não significa que você precise mudar para o Windows 11

Se o seu PC com Windows 10 não é compatível com Windows 11, parece que esse é um tema que tem obcecado nossa comunidade nos últimos dias. Recentemente abordamos algumas soluções, mas a preocupação persiste. Portanto, é hora de compartilhar um dado vital: este não é o fim do mundo, na verdade, existem muitas possibilidades que podem nos ajudar a continuar usando nosso PC sem muitas complicações.

Estima-se que até 400 milhões de computadores estejam nessa situação em nível global e para muitos pode soar como um apocalipse que colocará em risco sua privacidade, seus arquivos e informações, mas para aqueles que levaram anos para fazer a transição do Windows 8 para o Windows 10, podemos confirmar que não é tão terrível a experiência de ficar para trás.

A Microsoft encerrará o suporte para o Windows 10 em outubro de 2025, o que significa que todos esses computadores a partir desse momento não receberão mais atualizações de segurança, tornando-os vulneráveis a ataques cibernéticos. Mas nem tudo está perdido. Existem várias alternativas que você pode explorar para estender a vida útil do seu PC com Windows 10.

Aqui está uma análise mais detalhada de cinco alternativas ou rotas de ação se ainda tiver um computador com Windows 10.

1. Forçar a instalação do Windows 11

Se você é um pouco aventureiro, pode tentar instalar o Windows 11 em seu PC não compatível. Existem métodos reais para contornar as restrições da Microsoft, mas não é um processo oficial e envolve certos riscos.

Trata-se de uma jogada extrema que, a longo prazo, poderia resultar em falhas críticas no hardware, por isso é absolutamente essencial fazer backup de todas as informações antes de tentar.

Existem vários vídeos no YouTube que mostram como é o processo. No entanto, também podemos fazer um artigo guia passo a passo.

2. Migrar para o Linux

Dissemos no artigo anterior e reafirmamos mais uma vez: Linux é uma excelente alternativa ao Windows 10. É um sistema operacional gratuito, de código aberto e altamente personalizável. Além disso, é conhecido por sua estabilidade e segurança.

Uma ótima notícia é que existem distribuições de Linux como o Ubuntu que são muito fáceis de usar e têm uma interface gráfica muito semelhante ao Windows.

Há 20 anos, era complicado e tortuoso em certa medida dar o salto para o Linux, mas agora é muito mais simples.

3. Mudar para o ChromeOS

O ChromeOS é um sistema operacional leve e rápido baseado na nuvem. É ideal para usuários que utilizam principalmente o computador para navegar na Internet, verificar e-mails, acessar redes sociais e trabalhar com documentos básicos.

O ChromeOS Flex é uma versão desta mesma plataforma que pode ser instalada em praticamente qualquer PC com um processador de 64 bits e seria uma boa alternativa para quem deseja se sentir mais protegido com seu Sistema Operacional.

Se apenas precisarmos de um computador para ver redes e trabalhar em documentos na nuvem, esta é uma opção perfeita.

4. Gastar no suporte estendido do Windows 10

Mais uma vez, abordamos o fato de que a Microsoft oferecerá o programa de Atualizações de Segurança Estendidas (ESU) para o Windows 10. No entanto, este serviço tem um custo que aumentará a cada ano e é principalmente direcionado para escolas ou empresas.

Esta é uma boa alternativa para aqueles que possuem um negócio e não podem migrar para computadores mais modernos no momento. No entanto, de todas as alternativas, é a mais cara a longo prazo e a menos recomendável.

5. Experimentar com patches de segurança alternativos

Mais uma vez, entramos em terreno delicado e para os corajosos. Existem empresas como 0Patch que oferecem patches de segurança personalizados para sistemas operacionais fora de serviço. Esses patches não são oficiais, mas podem ser uma opção para usuários que não têm outra alternativa.

De qualquer forma, é prudente começar a pensar em comprar um novo equipamento pelo menos dentro de um par de anos.