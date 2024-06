Bill Gates e sua autobiografia ‘Source Code’: quando chega aqui e por que você deveria lê-la

Bill Gates tem sido objeto de fascinação para a comunidade amante de tecnologia e informática, mas também é uma das pessoas mais importantes das últimas décadas pelo seu trabalho que foi além do seu setor de indústria para influenciar a cultura popular e outros terrenos inimagináveis, como a filantropia ou até mesmo o campo das políticas públicas de saúde.

ANÚNCIO

O cofundador da Microsoft tem a estranha distinção de ser uma das poucas pessoas no planeta que conseguiu prever a pandemia global de Covid-19 anos antes de acontecer, mas há um período de sua vida que ainda é um mistério para a maioria: a primeira metade de sua vida, especialmente sua infância e adolescência.

A boa notícia, como compartilhamos recentemente, é que Gates revelou que escreveu suas memórias, dando origem a um livro chamado Source Code, que servirá como sua autobiografia oficial, escrita por ele mesmo. No entanto, não devemos nos animar muito com a possibilidade de ele revelar segredos internos suculentos da empresa que fundou.

Por que você deve ler Source Code: a autobiografia de Bill Gates

Bill Gates, o cofundador da Microsoft e um dos homens mais influentes do nosso tempo, anunciou há alguns dias através de seu blog oficial, Gates Notes, a publicação de suas memórias. O livro, intitulado Source Code: My Beginnings (Código fonte: Meus começos), explorará especialmente seus primeiros anos de vida, desde a infância até a decisão que mudaria o curso da história: abandonar a universidade para fundar a Microsoft com Paul Allen:

"Tenho estado no olho público desde que tinha pouco mais de vinte anos, mas grande parte da minha vida anterior não é muito conhecida. Ao longo dos anos, muitas vezes me perguntaram sobre minha educação, meu tempo em Harvard e minha co-fundação da empresa. Essas perguntas me fizeram perceber que as pessoas podem estar interessadas na minha jornada e nos fatores que influenciaram nela."

É o que Gates explica sobre os elementos que o levaram a plasmar suas vivências em um livro, com a esperança de que sua jornada e as experiências que o moldaram possam inspirar outros. Obviamente, no livro, não teremos apenas alegrias e sucessos que marcaram sua trajetória, mas também os momentos difíceis que enfrentou.

Desde a sensação de não se encaixar na infância até a perda de um ente querido, o cofundador da Microsoft narra com honestidade as lições aprendidas e os desafios que o levaram a se tornar quem ele é hoje. E isso é ouro puro para aqueles que admiram sua trajetória.

ANÚNCIO

"Reflexiono sobre a sorte que tive de nascer em uma grande família em uma época de otimismo e mudança tecnológica histórica, e de atingir a maioridade justo quando a revolução dos computadores pessoais estava decolando."

Qual é a data de lançamento do livro "Source Code", a autobiografia de Bill Gates, em espanhol para a América Latina?

O Source Code estaria em pleno processo de revisão antes de lançar sua primeira edição ao público e seria lançado à venda em fevereiro de 2025. No entanto, é possível reservar o livro agora, em sua versão em inglês, por US$30.

É um fato que em algum momento uma versão em português será lançada. Considerando que os direitos pertencem à Penguin Random House, é muito provável que seja lançada para venda no mesmo mês ou pouco depois.

Isso aconteceu pelo menos com as biografias de Steve Jobs e Elon Musk. No caso de Bill Gates, a mesma lógica deveria ser seguida.