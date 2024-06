Assim foi o acoplamento da Starliner da Boeing com a ISS da NASA e a entrada brutal dos astronautas na estação

O pacote foi entregue com sucesso. A Starliner da Boeing acoplou com sucesso na Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA e deu entrada aos astronautas Suni Williams e Butch Wilmore na tarde desta quinta-feira, 6 de junho. Vivemos um evento histórico na exploração do cosmos.

Uma missão desenvolvida por uma empresa privada como a Boeing, pioneira na aviação comercial, é significativa para a ciência espacial. A NASA está adicionando outra empresa, assim como a SpaceX, para poder realizar seus projetos de viagens à ISS e, talvez, além do Sistema Solar.

De acordo com as informações da NASA e da conta espacial da Boeing, o acoplamento foi adiado por algumas horas devido a um pequeno problema com o sistema de propulsão. Os especialistas responsáveis pelas diversas missões no espaço e os cientistas nos centros terrestres trabalharam rapidamente para resolver o problema e permitir a chegada da Starliner.

O vídeo do acoplamento, publicado pela conta da NASA em X, é um exemplo da maravilhosa engenharia realizada pelos cientistas e do alto nível em que nossa civilização se encontra em termos de tecnologia.

Enquanto o vídeo da chegada de Suni e Butch é um exemplo de que continuamos sendo humanos e expressando emoções, quando se alcança um feito desse calibre, elas são exteriorizadas da maneira como surgem naturalmente. Esta é a terceira visita de Williams à ISS da NASA e mesmo assim não consegue esconder sua alegria com danças e movimentos de comemoração, enquanto está sujeita à microgravidade.

Os sete membros da Expedição 71 que já estavam a bordo da ISS deram as boas-vindas a este par de astronautas, que ficarão cerca de uma semana antes de retornar à Terra, momento em que o sucesso completo da missão seria declarado.