A Boox lançou os tablets Android com as telas eInk mais compactas e leves até agora

BOOX anunciou o lançamento de sua nova linha de dispositivos Android para leitura. A série Go inclui dois modelos, o Go Color 7 e o Go 10,3″, que são os mais compactos e leves da marca até o momento.

ANÚNCIO

Com esta nova oferta, a BOOX busca expandir sua linha de produtos para atender às necessidades tanto de leitores ávidos quanto de usuários artistícos.

Go Color 7: leitura colorida ao seu alcance

O Go Color 7 é apresentado como um eReader acessível que procura aproximar a tecnologia eInk colorida de alta velocidade da BOOX a um público mais amplo. Sua tela de sete polegadas o torna um dispositivo ideal para aqueles que procuram um leitor compacto e portátil.

Uma das principais características do Go Color 7 é sua tela eInk colorida Kaleido 3, a mesma que já vimos no BOOX Note Air 3C. Essa tecnologia oferece uma experiência de leitura semelhante ao papel, com a vantagem de poder exibir imagens e gráficos coloridos.

Isso é especialmente útil para a leitura de quadrinhos, revistas e livros ilustrados. Além disso, sua alta taxa de atualização garante uma navegação suave e uma melhor interação com o conteúdo.

Em relação ao software, ambos modelos funcionam com o Android 12, personalizado com uma interface própria da BOOX projetada para otimizar a experiência de uso em dispositivos com tela de tinta eletrônica.

BOOX Go o leitor BOOX Go de 7

Go 10,3″: uma ferramenta para mentes criativas

O Go 10,3″ é direcionado a usuários que buscam algo mais do que um simples eReader. Sua tela de dez vírgula três polegadas o torna um dispositivo ideal para leitura, desenho, esboço e anotações. Seu design ultrafino o torna fácil de transportar, tornando-o uma ferramenta versátil para criativos em movimento.

ANÚNCIO

O El Go 10,3" também possui uma tela eInk de alta resolução, que garante uma excelente qualidade de imagem e uma experiência de escrita natural. Além disso, é compatível com uma caneta óptica, permitindo aos usuários fazer anotações precisas e detalhadas.

Esta combinação de características torna-o especialmente útil para designers, arquitetos e qualquer profissional que precise de uma ferramenta digital para expressar suas ideias.

Go 10,3" BOOX Go

O que importa: preço e disponibilidade

Ambos dispositivos estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 6 de junho. O Go Color 7 terá um preço de 215 dólares, enquanto o Go 10,3″ será vendido por cerca de 377 dólares.

Estes preços tornam os novos produtos da BOOX uma opção atraente tanto para leitores quanto para criativos que procuram dispositivos de alta qualidade a um preço razoável.

Os novos tablets da BOOX podem ser comprados através da loja online oficial da marca e em breve também estarão disponíveis em outros canais de distribuição.