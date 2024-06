Tetris completa 40 anos e celebramos com as três versões mais estranhas do videogame

Num dia como hoje, mas há 40 anos, nasceu o que talvez seja o videogame mais popular de toda a história: Tetris. Um engenheiro da União Soviética, chamado Alexey Pajitnov, o criou para passar o tempo ocioso no trabalho e não morrer de tédio. Quatro décadas depois, é um dos poucos títulos que pode se dar ao luxo de dizer que esteve em absolutamente todas as plataformas.

ANÚNCIO

Você jogava no Nintendo, no Game Boy, nas imitações chinesas de Game Boy, no PlayStation, nos tablets, celulares e, é claro, em sua plataforma de origem, o PC.

Os 40 anos do Tetris são celebrados porque este videojogo foi comercializado de tal forma que surgiram inúmeras versões.

Muitas delas não se tornaram tão populares, mas outras sim. Em qualquer caso, o que veremos hoje são versões estranhas de Tetris. Desenvolvimentos nos quais os blocos eram outras coisas ou tinham temáticas que se afastavam muito da ideia original, mas que sempre mantêm a base.

As três versões mais estranhas de Tetris

Tetrisphere: Lançado para Nintendo 64, Tetrisphere é verdadeiramente estranho. Abandona completamente a modalidade 2D e com a intenção de aproveitar os inovadores gráficos do console de 64 Bits, primeiro em seu estilo, fizeram esta versão tridimensional. A jogabilidade é muito diferente do Tetris clássico, pois envolve mover-se ao redor de uma esfera e destruir blocos em um ambiente 3D.

Tetrisphere

Hatris: uma beleza louca e linda. Foi criado pelo próprio autor original, Alexey Pajitnov. Seu nome nos adianta tudo Hat (chapéu) tris. Este videogame substitui os blocos clássicos por chapéus, que você deve ir acomodando à medida que caem sobre a cabeça dos personagens. É incrível.

Hatris

O Tetris de Henk Rogers: O Jogo Mental Soviético: Se falarmos de coisas tensas, há esta versão do Tetris, que é praticamente o mesmo que temos vindo a jogar sempre, mas com temas soviéticos, como músicas e cores relacionadas ao pensamento político do extinto império que governava a partir de Moscou.