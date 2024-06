Tecnologia e rotação seriam a chave para um novo tratamento para tratar a depressão

A audição é uma maravilha da biologia humana, não apenas porque nos permite ouvir e comunicar, mas também porque é vital para o nosso equilíbrio e orientação espacial. Agora, novos tratamentos apontam para uma relação com nosso estado de espírito. Graças a novas tecnologias, poderia até mesmo ajudar a combater a depressão. Como isso é possível?

O sistema vestibular, localizado no ouvido interno, é conhecido por sua capacidade de perceber a posição do nosso corpo e por seu papel no equilíbrio físico, evitando quedas. No entanto, atualmente sabe-se que o sistema vestibular também teria um papel no equilíbrio mental, regulando aspectos como a autopercepção, o humor, a tomada de decisões, a concentração, a energia vital, os ciclos de sono-vigília e o sistema nervoso autônomo.

Isto é exatamente o que o centro médico chileno VestBrain conquistou, desenvolvendo uma tecnologia baseada na correção de assimetrias vestibulares usando estímulos naturais não invasivos como movimento rotacional controlado, que é transmitido diretamente para as áreas cerebrais que controlam o humor e a cognição, gerando aumento da atividade neuronal e uma melhoria significativa na depressão.

Tecnologia e evidência científica

A evidência científica publicada já havia mostrado que o sistema vestibular regula essas funções cerebrais, no entanto, não havia sido atribuída uma utilidade terapêutica a ele. O que fez a diferença foi a publicação da Dra. Ana María Soza em 2007 na revista Neuroscience, demonstrando que os pacientes com depressão apresentavam uma alteração assimétrica no sistema vestibular, com menor atividade de um lado em comparação com o outro. Os resultados desse estudo incentivaram a equipe do Vest Brain a desenvolver e depois testar em ensaios clínicos controlados um tratamento de estimulação vestibular para a depressão.

Como é o dispositivo? Trata-se de um dispositivo de estimulação neurovestibular. O dispositivo médico integrado registra automaticamente a atividade vestibular e em seguida realiza estimulação unilateral em pacientes deprimidos, com distúrbios de humor e vestibulares. É uma grande cadeira giratória, onde o paciente está sendo constantemente monitorado.

"Nossa tecnologia de estimulação neuro vestibular atua nos receptores de equilíbrio do ouvido interno para tratar a depressão, bipolaridade e outros distúrbios de humor. O processo começa com uma entrevista para coletar o histórico do paciente, seguida por um exame vestibular que avalia o sistema de equilíbrio. Se for detectada assimetria entre os ouvidos, o paciente pode iniciar o tratamento com quatro sessões de estimulação vestibular, que tem como objetivo recuperar a simetria do sistema. Para isso, devemos identificar o lado afetado e criar um programa de estimulação unilateral", explicou a Dra. Ana María Soza, diretora clínica da VestBrain.

A tecnologia de estimulação neurovestibular é baseada na ativação fisiológica dos receptores de equilíbrio do ouvido interno para tratar depressão, doenças de humor e distúrbios do sistema vestibular, instabilidade, tontura e vertigem. Você experimentaria?