Por que os navios ainda desaparecem? A explicação do enigmático Triângulo das Bermudas

Faz parte de lendas urbanas e famosos mitos que datam do século XX. Estamos falando do Triângulo das Bermudas, uma região localizada no Oceano Atlântico, delimitada por Miami, Bermudas e São João, Porto Rico, que é célebre por ser o local onde ocorreram desaparecimentos inexplicáveis de aviões e navios. Estende-se por mais de 800 mil quilômetros quadrados de mar, e tem sido tentado explicar de muitas formas ao longo das últimas décadas.

E é que estamos falando de uma anomalia única no mundo, e apesar de existirem inúmeras teorias relacionadas a fenômenos meteorológicos extremos ou campos magnéticos incomuns, nenhuma foi definitivamente comprovada. No entanto, grande parte da comunidade científica concorda com uma explicação que detalhamos aqui.

Triângulo das Bermudas Desaparecimentos (VICTOR HABBICK VISIONS/Getty Images/Science Photo Libra)

O que acontece no Triângulo das Bermudas?

A lenda por trás do Triângulo das Bermudas começou a se formar após o desaparecimento do Voo 19 em dezembro de 1945. Este voo, composto por cinco bombardeiros torpedeiros Avenger da Marinha dos EUA, desapareceu nessa área durante um treinamento de voo de Fort Lauderdale, Flórida. E, é claro, apesar das extensas buscas, nem os aviões nem os tripulantes foram encontrados, e uma mensagem final confusa do líder do voo alimentou ainda mais as especulações.

Outro incidente histórico foi o desaparecimento do SS Cyclops em março de 1918. Era um navio da Marinha dos Estados Unidos, que navegava entre Barbados e Baltimore, e desapareceu sem deixar rasto com 309 pessoas a bordo.

No entanto, ao contrário da percepção popular de que o Triângulo das Bermudas é uma área anormalmente perigosa, pesquisas e análises estatísticas demonstraram que a taxa de desaparecimentos não é significativamente diferente de outras partes do mundo.

Além disso, as explicações científicas incluem uma variedade de fenômenos naturais. Por exemplo, condições meteorológicas extremas, como furacões e tempestades tropicais, são comuns na região e podem surgir rapidamente, representando um perigo tanto para navios quanto para aviões. Além disso, a Corrente do Golfo, uma corrente marinha rápida e turbulenta que flui através do Triângulo, pode complicar ainda mais a navegação marítima.

Por outro lado, pesquisas sugeriram que as emissões de metano dos depósitos submarinos podem formar bolhas de gás que reduziriam a densidade da água, potencialmente causando o afundamento rápido de navios.

No entanto, apesar da persistente aura de mistério, as explicações científicas parecem ser respostas bastante racionais sobre este lugar lendário. Até a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) e outras instituições relevantes descartaram as explicações sobrenaturais, mas claro, às vezes é mais divertido acreditar que se trata de um enigma sem solução.