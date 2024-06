O Meta usará suas fotos para treinar IA: como mudar as configurações antes que seja tarde

(NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Meta, a empresa tecnológica de Mark Zuckerberg, é dona de populares redes sociais como Facebook, WhatsApp e Instagram. Paralelamente, trabalha para melhorar seus serviços por meio de inteligência artificial (IA), com foco em funções avançadas de interação e personalização de conteúdos. Por exemplo, a IA do Meta ajuda a filtrar ou eliminar conteúdo inapropriado automaticamente, e também recomenda conteúdos e anúncios específicos para cada pessoa.

No entanto, eles ainda têm um longo caminho a percorrer para alcançar seus concorrentes no campo de IA, como a OpenAI ou o Google. É por isso que a partir de 26 de junho de 2024, o Meta começará a usar dados de usuários do Facebook e Instagram, incluindo vídeos e fotos, para treinar sua inteligência artificial generativa.

Como proteger meus dados?

O anúncio imediatamente começou a gerar debate e preocupação entre os usuários dessas redes sociais, devido ao uso não autorizado de informações pessoais e especialmente porque as opções para rejeitar essa medida não estão disponíveis para os usuários na América Latina, ao contrário da Europa e algumas cidades dos Estados Unidos, onde é possível restringir o uso de dados pessoais.

Por isso, um meio argentino entrou em contato com o Meta para saber como ajudar as pessoas latinas a proteger sua privacidade. Neste sentido, a empresa de tecnologia afirmou que essas medidas ainda não estão ativas na América Latina, mas deu detalhes sobre como o processo funciona.

Os utilizadores de locais onde a opção está disponível podem restringir o uso dos seus dados através de um processo bastante simples. No Instagram, por exemplo, os utilizadores devem ir ao seu perfil pessoal, selecionar o menu no canto superior direito, entrar em ‘Informações’ e depois em ‘Política de privacidade’ para finalmente selecionar a opção ‘Opor-se ao uso das suas informações para a IA no Meta’ e preencher o formulário para concluir o tratamento dos seus dados.

No Facebook, o processo é semelhante, mas é acessado através de ‘Configurações e privacidade’, ‘Configurações’, “Política de privacidade” e finalmente ‘Direito de oposição’, onde você deve preencher um formulário detalhando as razões para não usar os dados na IA.

Como seria de esperar, os riscos associados a esta prática incluem lidar com informações de menores de idade e material íntimo, assim como a capacidade do Meta de processar dados de pessoas que não têm um perfil ativo. Embora eles apenas usem informações públicas e não privadas como mensagens, há quem prefira não fornecer esse tipo de dados pessoais.

E se você é daqueles que preencheram o formulário para não participar dos testes de IA do Meta, deve saber que se outra pessoa compartilhar uma foto em que você aparece ou se alguém te mencionar em suas publicações ou descrições da foto, a empresa também usará suas imagens.