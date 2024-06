Minecraft Extremo 3? AuronPlay revela a chegada da nova edição do famoso videogame

O famoso streamer Raúl Álvarez, mais conhecido como AuronPlay, está de volta com suas transmissões engraçadas e as mensagens de ‘subs’ que nos fazem rir. O espanhol esteve afastado por algumas semanas das transmissões após passar por uma cirurgia, e após sua recuperação ele voltou à cena da internet. E ele fez isso da maneira que todos os seus fãs esperavam, já que através de seu canal no WhatsApp ele revela a chegada do Minecraft 3, e é claro que ele irá jogar ao vivo com seus seguidores.

A informação que ele revela pelo WhatsApp é curta, simples e direta. Ele não revela datas nem detalhes, mas adianta que o videogame chegará em breve e que ele o jogará ao vivo para seus milhões de seguidores no Twitch ou em qualquer das plataformas em que faça transmissões, conforme descrito nos eSports do AS.

AuronPlay mostra a imagem do pôster do videogame e escreve: "Em breve" através de uma foto. As reações não demoraram a aparecer e, como os seguidores do streamer espanhol sabem bem, havia todo tipo de emojis.

Minecraft Extremo 3 Em breve

Para aqueles que não conhecem, o Minecraft Extremo é um modo de jogo dentro do popular videogame Minecraft. Ele se caracteriza por adicionar um nível adicional de dificuldade e desafio para os jogadores.

Essa modalidade tem seu foco de atenção e popularidade entre os criadores de conteúdo no Twitch ou YouTube, como é o caso de AuronPlay.

No Minecraft Extremo, se o jogador morrer, o mundo é permanentemente eliminado ou o acesso a ele é bloqueado. Isso adiciona uma pressão significativa e requer que os jogadores sejam muito mais cautelosos e estratégicos.

Além disso, este modo é jogado na dificuldade mais alta disponível, o que significa que os inimigos são mais fortes e os recursos são mais difíceis de gerenciar.