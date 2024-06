Evento de Jogos do Xbox Showcase 2024: Os cinco jogos que mais chamaram minha atenção

Foram apresentados 30 títulos no Xbox Games Showcase 2024, entre remakes, expansões, continuações e novos jogos. E com isso, 30 trailers que nos deram um pouco de contexto sobre como cada um será e seu potencial uma vez que forem lançados no mercado. Não todos os anúncios capturaram minha atenção da mesma forma e, inclusive, tive algumas reservas com alguns deles.

ANÚNCIO

No entanto, gostaria de compartilhar a seguir quais foram os cinco jogos apresentados que mais chamaram minha atenção, seja pelos gráficos, jogabilidade exposta, história ou algum elemento que encontrei como diferenciador, nesse mar de títulos que nos inundou.

Agora, antes de começar com a lista, gostaria de mencionar algo que me chamou profundamente a atenção: uma pequena tendência de apresentar sequências por parte das desenvolvedoras. Isso acontece, por exemplo, com Gears Of War: E-Day e também com Doom: The Dark Ages. Por outro lado, em Life Is Strange decidiram retomar a linha temporal dos primeiros jogos.

Por fim, vamos com a lista.

Os cinco jogos que mais chamaram minha atenção no Xbox Games Showcase 2024

1. Mixtape

De longe, a proposta que mais chamou minha atenção. É um jogo do tipo slice of life com um toque de realismo mágico e com três protagonistas que tinham muita química. O trailer nos mostrou certas ações, como andar de skate pela rua, correr pelo campo ou dirigir um veículo que pareciam muito dinâmicas e coloridas. Além disso, foi enfatizado que a música seria um elemento-chave no jogo (daí o título).

2. Toca de Inverno

Quando o vi pela primeira vez, não pude deixar de pensar que tinha uma estética completamente copiada do popular jogo de telefones "Tsuki", apenas trocando um coelho por um rato. Mas além disso, é inegável que apostaram por um estilo gráfico muito mais minimalista, carente da espetacularidade dos outros títulos, mas que tem uma sensibilidade visual muito bonita. Parece interessante de jogar, já que é um daqueles jogos em que você tem que colocar os pés na lama para seguir em frente.

3. Sul da Meia-Noite

Este poderia ser o próximo grande título do Xbox. A verdade é que tem quase todos os ingredientes: Uma estética moderna e colorida, um mundo que parece acolhedoramente perigoso, uma protagonista interessante e um par de monstros aliados e inimigos tirados de um filme de Hayao Miyazaki. A jogabilidade parece promissora, embora ainda falte ver como a protagonista interage com os inimigos e, é claro, a história.

ANÚNCIO

4. Assassin’s Creed: Sombras

Há uma espécie de mini boom de histórias ambientadas na Ásia feudal, seja realisticamente ou de forma mais fantasiosa. Neste mesmo evento vimos, por exemplo, Wuchang: Fallen Feathers. E, mesmo não sendo particularmente fã desta franquia (joguei três títulos que achei corretos, mas nada mais), o trailer despertou um interesse legítimo em mim. Agora, a dualidade apresentada no jogo é um desafio em si, uma vez que o personagem da ninja Naoe incorpora o "leitmotiv" da irmandade, mas seu contraparte samurai, Yasuke, me lembra muito mais o que foi visto em Ghost Of Tsushima.

5. Indiana Jones e O Grande Círculo

Foi meu trailer favorito. Acho que desde o início se sente a vibração imposta por esse intrépido arqueólogo, com diálogos muito divertidos e cinemáticas que, mesmo não sendo as melhores graficamente, funcionam bem. O pouco que foi visto da jogabilidade apresenta uma perspectiva em primeira pessoa, o que pode causar alguma apreensão (de fato, discutimos isso com colegas), embora a possibilidade de enfrentar os inimigos à moda Punch Out seja pura diversão cinematográfica.