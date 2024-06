Esta nova tecnologia poderia revolucionar a visão noturna e colocá-la ao alcance de todos

A visão noturna dos seres humanos é limitada em comparação com a de outros animais, todos nós sabemos. Embora possamos distinguir alguns objetos na escuridão, não temos a capacidade de ver com a mesma clareza e detalhe que, por exemplo, uma coruja ou um gato.

De qualquer forma, há algumas coisas que podemos fazer para otimizá-la, como se adaptar à escuridão, evitar a luz forte, consumir alimentos ricos em vitamina A, descansar o suficiente e usar óculos de visão noturna.

No entanto, por essa mesma razão, os dispositivos de visão noturna convencionais costumam ser volumosos, caros e limitam seu uso a um grupo reduzido de pessoas.

Os óculos de visão noturna que podem revolucionar o mercado

No entanto, uma equipe de cientistas na Austrália está trabalhando em uma tecnologia que poderia revolucionar a visão noturna: umas finas lâminas ou lentes que se acoplam aos óculos normais para nos permitir ver no escuro.

Esta tecnologia inovadora, chamada de "tecnologia de conversão ascendente não linear infravermelha", utiliza uma metassuperfície de niobato de lítio para converter a luz infravermelha invisível em luz visível, sem a necessidade de componentes eletrônicos complexos como os usados em visores de visão noturna tradicionais.

Ao prescindir de tubos intensificadores de imagem e outros componentes volumosos, esta tecnologia permite criar soluções de visão noturna muito mais pequenas e leves.

A simplicidade do design e produção destas folhas ou lentes poderia reduzir significativamente o custo da tecnologia de visão noturna, tornando-a acessível a um público mais amplo.

Ao ser integrada em óculos normais, a nova tecnologia não requer treinamento ou equipamentos especiais para uso, tornando-a uma opção prática para várias aplicações.

Os óculos de visão noturna podem ser usados para atividades como passear à noite, fazer caminhadas ou praticar esportes ao ar livre em condições de pouca luz.

Esta tecnologia poderia ser útil para pessoal de segurança, serviços de emergência e profissionais que trabalham em ambientes com pouca luz. Óculos de visão noturna podem abrir novas possibilidades para atividades noturnas de lazer, como observação de estrelas ou participação em eventos.

Os pesquisadores do TMOS continuam a trabalhar no desenvolvimento desta tecnologia, com o objetivo de melhorar a sua eficiência e ampliar o seu leque de aplicações. Se esta tecnologia for bem-sucedida, poderá transformar a forma como vemos no escuro, tornando-a mais acessível, prática e segura para uma ampla gama de usuários.