Um navio pirata ou um navio romano: o navio do século III que continua ressurgindo na internet

A internet é um lugar curioso que, às vezes, com certos temas específicos, parece viver em um loop infinito de informação que circula e ressurge com algumas modificações, às vezes essas mudanças são atualizações, às vezes o oposto. Esse é exatamente o caso da história da descoberta do navio romano do século III que às vezes se transforma em um navio pirata.

Mas primeiro, para ter as coisas mais claras, o ideal é narrar a história original, cujas origens podemos detectar no ano de 2020, na Itália, embora para algumas pessoas, sua origem mais próxima seja encontrada em uma publicação da Forbes de 2023.

Nas profundezas do Mediterrâneo, perto da costa da Sicília, jazia um tesouro milenar: um navio romano de comércio que afundou em algum momento do século III depois de Cristo e que passou mais de dois mil anos sob as águas, para finalmente ser resgatado em uma operação arqueológica de suposta grande importância.

Imagen: Nat Geo | Durante os últimos quatro anos tem surgido a notícia da descoberta de uma mesma embarcação do século III. Às vezes é um barco pirata, outras vezes não

Os destroços do navio foram localizados em julho de 2020, a apenas dois metros de profundidade, perto da localidade de Marausa. Tratava-se de um ‘navio onerário’, um tipo de embarcação dedicada ao transporte de mercadorias na Antiga Roma.

A sua adega, repleta de ânforas, cestos, lamparinas de óleo e outros objetos, permanecia semienterrada no fundo do mar como um testemunho silencioso da atividade comercial da época.

O navio foi resgatado, mas aparentemente não era um navio pirata

Conseguimos localizar até um artigo original de 2023 da National Geographic Italia, onde são relatados todos os detalhes sobre essa embarcação. O resgate foi realizado com extremo cuidado para preservar sua integridade. Na verdade, numa primeira etapa, os arqueólogos usaram aspiradores subaquáticos para extrair os restos e documentar as descobertas.

Posteriormente, eles asseguraram a estrutura com redes e tecidos para evitar que a madeira se desintegrasse e a enjaularam em uma estrutura metálica para elevar a embarcação à superfície e depois transportá-la para o porto da cidade de Marala.

Em seu tempo, o conselheiro de Cultura siciliano, Francesco Paolo Scarpinato, celebrou a manobra de ‘extraordinária importância’ pois representava um marco na arqueologia da ilha. A última informação sobre este projeto é que a embarcação receberia um tratamento de conservação inicial no Museu Arqueológico Baglio Anselmi.

Recentemente, começou a circular em meios não italianos a notícia da descoberta de um navio pirata do século III exatamente no mesmo local. Com exatamente a mesma declaração de Scarpinato.

Mas ao cruzar as declarações do conselheiro, inevitavelmente todas as fontes nos remetem a este navio romano encontrado em 2020. Portanto, estaríamos diante de um desses raros casos do ciclo da internet.

Felizmente, basta uma rápida segmentação para poder encontrar a aparente origem desta história. Ou talvez estejamos diante de um erro da Matrix.