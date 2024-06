O Samsung Galaxy Ring adia a sua data de lançamento para se proteger de uma disputa legal

Parece que o lançamento do Samsung Galaxy Ring enfrentará uma série de problemas legais com seu concorrente principal

O desenvolvimento do mais recente acessório da Samsung, que parece ser uma evolução do seu Galaxy Watch, está se revelando muito mais complicado do que qualquer um poderia imaginar. Este novo anel inteligente, conhecido até o momento como Samsung Galaxy Ring, tem sido alvo de uma quantidade ridícula de vazamentos, sendo o mais recente proveniente da própria empresa, decorrente de uma disputa legal com seu concorrente Oura.

Não faz muito tempo descobrimos qual seria o preço deste anel, superando em muito qualquer projeção anterior que tínhamos sobre o custo e exigindo sérios ajustes de orçamento para aqueles que planejavam adquiri-lo.

Agora, a data de lançamento do Samsung Galaxy Ring acabou de ser revelada em uma recente apresentação judicial da Samsung nos Estados Unidos. Parece que o fabricante está se preparando para possíveis processos judiciais da Oura.

Como foi vazada a data de lançamento do Samsung Galaxy Ring

De acordo com um relatório dos colegas da Bloomberg Law, que descobriram o documento da ação nos tribunais, a Samsung está buscando uma decisão judicial antes do lançamento do anel, pois antecipa uma ação judicial por parte da Oura, um renomado fabricante de acessórios, principalmente anéis inteligentes.

A petição apresentada pela Samsung declararia que o Galaxy Ring não infringe especificamente cinco das patentes da Oura registradas há muito tempo e que, segundo a Samsung, abrangem "características comuns de praticamente todos os anéis inteligentes".

Samsung Galaxy Ring

Na verdade, a Samsung alega que a Oura tem uma "estratégia declarada de infringir todas as partes do mercado de anéis inteligentes". Portanto, a postura de seus concorrentes representa um risco iminente para a Samsung e a venda de seu produto Galaxy Ring, então é melhor buscar este julgamento antes do lançamento do dispositivo.

A Samsung revela quando lançaria o Galaxy Ring

O pequeno grande detalhe em tudo o que foi descrito é que, para fazer esse movimento legal perante os tribunais, a Samsung foi obrigada a revelar a data prevista para o lançamento do anel nos Estados Unidos: agosto de 2024. Seguindo a lógica que a empresa manteve com outros produtos, poderíamos inferir que o acessório também chegaria à América Latina muito pouco tempo depois.

Galaxy ring

O movimento da Samsung é um ataque preventivo contra a Oura, pois a empresa acredita que a Oura tentará argumentar que o Galaxy Ring infringe sua propriedade intelectual, como fez com outros dispositivos portáteis no passado.

Aconteceu com Circular, Ultrahuman e RingConn, de forma que a Samsung está se precavendo diante da ameaça óbvia. Desde que começaram a falar sobre este produto, a Oura não perdeu tempo em declarar em cada oportunidade a quantidade de patentes e patentes pendentes que a empresa possui.

Será interessante ver como esta disputa será resolvida a longo prazo. O mais sensato é que as empresas sejam livres para competir, mas a ação legal da Samsung acabará estabelecendo as bases legais para este mercado.