Nova função do WhatsApp permite que você amplie as histórias que você posta nos status

WhatsApp não para de atualizar seu aplicativo para os usuários de Android e iOS. O serviço de mensagens do Meta continua adicionando funções para melhorar a experiência dos mais de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo.

Em uma de suas atualizações mais recentes, o WhatsApp permite que você amplie as histórias que você posta em seus status, para que tenha mais informações para compartilhar com seus contatos.

Trata-se de uma extensão necessária do tempo das notas de voz nos status do WhatsApp. Agora, em vez de 30 segundos, você terá 60 segundos para adicionar mais detalhes às suas histórias no serviço de mensagens do Meta.

O primeiro passo é ir para a Google Play Store ou App Store e verificar se você não tem uma atualização pendente do WhatsApp. Uma vez que você verifique este ponto, abra o aplicativo e acesse a seção de "Novidades", onde agora você encontrará os estados.

Na parte inferior aparecerá o ícone de lápis, que é o indicado para começar a publicar um status no WhatsApp.

Lá terá várias opções: carregar uma foto ou imagem, um texto que queira compartilhar e o microfone para a nota de voz

Antes tinha um limite de 30 segundos, agora vai descobrir que tem até um minuto para contar as suas histórias.

WhatsApp: agora você pode reverter o ‘Apagar para mim’

O WhatsApp também acaba de lançar uma função que é especialmente útil para corrigir erros quando você clica em “Apagar para mim” em vez de “Apagar para todos”.

Portanto, agora, se por acaso escolher “Apagar para mim”, aparecerá uma opção para “Desfazer” essa ação. Ao selecioná-la, a mensagem será restaurada, permitindo que a elimine corretamente para todos os participantes da conversa. E para eliminar uma mensagem para todos, basta selecionar a mensagem, pressionar “Apagar para todos”, e o texto da mensagem será substituído por “Esta mensagem foi apagada”.