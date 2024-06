Descobriram um crânio completo de um pássaro gigante: parece um ganso medonho

As aves gigantes deixaram um legado fascinante na história da vida na Terra. Seu tamanho colossal, sua diversidade de formas e sua adaptação a vários nichos ecológicos nos lembram da incrível diversidade da vida pré-histórica. O estudo dessas criaturas nos ajuda a entender melhor a evolução das aves e o equilíbrio ecológico dos ecossistemas do passado.

Na verdade, por mais de um século, os cientistas procuraram sem sucesso fósseis de crânios completos da espécie de ave gigante Genyornis newtoni, também conhecida como mihirung. Essas aves não voadoras, que habitavam florestas e pradarias na Austrália há cerca de 50.000 anos, alcançavam uma altura superior à de um humano e pesavam centenas de quilos.

O último dos mihirungs se extinguiu há cerca de 45.000 anos. O único crânio conhecido, encontrado em 1913, estava incompleto e danificado, o que limitava o conhecimento sobre a aparência, hábitos e ascendência destas aves gigantes.

Uma descoberta que resolve um mistério de longa data

A recent descoberta de um crânio completo de G. newtoni resolveu este antigo mistério e deu aos cientistas a oportunidade de observar de perto este enorme mihirung pela primeira vez. O crânio, descoberto no lago Callabonna, no sul da Austrália, entre 2013 e 2019, faz parte de um conjunto de fósseis que incluem fragmentos de crânio, um esqueleto e um crânio articulado, revelando pela primeira vez a forma completa do bico superior da ave.

CNN Genyornis newtoni

A análise do crânio, juntamente com a reconstrução digital e a comparação com fósseis de outras aves e dados anatômicos modernos, revelou detalhes surpreendentes sobre a aparência do G. newtoni. Apesar do seu tamanho, o crânio é relativamente curto, mas apresenta mandíbulas enormes com uma grande superfície de agarre, o que sugere uma dieta herbívora baseada em frutas macias, brotos e folhas tenras.

Uma linhagem inesperada e uma cara de ganso

A reconstrução do crânio permitiu aos cientistas determinar a linhagem do G. newtoni, colocando-o dentro da ordem de aves aquáticas Anseriformes, um grupo que inclui patos, gansos e cisnes.

No entanto, a face do G. newtoni não coincide exatamente com a das aves aquáticas modernas. Apresenta um bico semelhante ao de um ganso, mas com características que lembram os papagaios e as aves terrestres. Um detalhe distintivo é um amplo escudo ósseo triangular na parte superior do bico, possivelmente utilizado para exibições sexuais.

A descoberta deste crânio completo representa um avanço significativo na compreensão do G. newtoni e das aves do trovão em geral. No entanto, ainda há muitas perguntas a serem respondidas sobre sua anatomia, comportamento e papel no ecossistema. Descobertas futuras de fósseis podem ajudar a resolver essas questões e completar o retrato deste incomum ganso gigante.