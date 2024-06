Da ficção à realidade: nave espacial no estilo Star Wars da Sierra Space está pronta para ir à ISS

No complexo e reconhecido universo de Star Wars, as naves espaciais são mais do que um meio de transporte. Esta franquia, que marcou gerações e continua a fazê-lo, também se tornou um ícone cultural, transcendendo dos livros para a tela e da tela para os nossos sonhos. Naves como o Halcón Milenario, pilotado por Han Solo e Chewbacca, ou como a Estrela da Morte, a estação espacial mais bélica já inventada, são apenas exemplos deste imaginário construído por George Lucas.

Mas há aqueles que preferem deixar os sonhos para as noites e durante o dia construir a realidade. Algo assim aconteceu com uma nave que já se prepara para sua primeira missão, e que só de vê-la nos lembra a ficção científica. Seu nome? Dream Chaser Tenacity, da empresa aeroespacial Sierra Space.

Os detalhes da nave Dream Chaser

Dentro da corrida espacial privada, a Sierra Space é considerada uma empresa emergente. Fundada em 2021 como subsidiária da Sierra Nevada Corporation, a empresa tem se concentrado em trabalhar na estação espacial orbital comercial LIFE Habitat, projetada para oferecer um espaço funcional na órbita terrestre.

E, juntamente com isso, a empresa também tem se concentrado no desenvolvimento do Dream Chaser, uma nave espacial reutilizável cujo objetivo é impactar no transporte de carga - e eventualmente de tripulantes - de e para a Estação Espacial Internacional (ISS).

Esta nave espacial, diferente de outras naves inventadas anteriormente devido à sua capacidade de reentrar na atmosfera terrestre e aterrar como um avião em pistas convencionais - sem a necessidade de paraquedas ou aterragens aquáticas - está na sua última fase de testes após superar avaliações ambientais rigorosas nas instalações de testes Neil Armstrong da NASA em Sandusky, Ohio, e já chegou ao Centro Espacial Kennedy da NASA, marcando um marco antes da sua primeira viagem à Estação Espacial Internacional programada para setembro a bordo do foguete Vulcan da United Launch Alliance.

Como mencionado anteriormente, estamos falando de uma nave espacial inovadora que evoca claramente imagens de naves de Star Wars com suas asas retráteis e design aerodinâmico. No entanto, essas características não são aleatórias: permitem a aterrissagem em pistas de pelo menos 3 mil metros de comprimento, oferecendo muito mais flexibilidade em comparação com as cápsulas que necessitam de paraquedas para aterrissar. Além disso, está equipada com placas térmicas para proteger sua reentrada na atmosfera terrestre e será montada com seu módulo de carga "Estrela Fugaz".

É por isso que esta nave espacial, que é o primeiro veículo privado do seu tipo, já tem um contrato com a NASA para realizar sete missões de carga para a ISS, oferecendo uma alternativa ao método da SpaceX com sua cápsula Dragon.

No entanto, a nave também levará instrumentos para a ISS, incluindo um analisador de composição de íons de superfície lunar da Agência Espacial Europeia e um instrumento de detecção da França. Embora esteja em sua fase final de preparação, especialistas internacionais acreditam que sua meta de lançamento em setembro pode ser considerada muito ambiciosa, mas isso ainda está por ser visto.

Nave Dream Chaser de Sierra Space Ficção ou realidade?

Cada design de nave carrega consigo uma história de engenho e aventura, tornando-as muito mais do que simples veículos nesta aclamada franquia cinematográfica.