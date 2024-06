Teste antes de publicar: como funciona a nova função do Instagram para testar Reels

Desde a sua criação há 14 anos, o Instagram passou por uma enorme transformação. Embora inicialmente fosse uma rede social exclusivamente projetada para compartilhar fotos, rapidamente se expandiu e com isso vieram as atualizações: histórias, mensagens diretas, vídeos, e-commerce, entre muitas outras funções que completam o catálogo do aplicativo adquirido pela Meta de Mark Zuckerberg em 2012.

Nesse contexto, os Reels não estão conosco há tanto tempo. Foram lançados em 2020 e abriram todo um universo para vídeos curtos, um pouco replicando o formato do TikTok e permitindo aos usuários serem mais espontâneos com seus conteúdos. Assim, o Instagram começou a oferecer alternativas para edição, efeitos, velocidades, entre outras ferramentas úteis. E agora apostou em uma função para testar antes de publicar.

Reels no Instagram META / Europa Press (META/Europa Press)

Como testar Reels no Instagram

De acordo com especialistas internacionais, recentemente o Instagram decidiu lançar uma função muito necessária cujo objetivo é melhorar a forma como os criadores de conteúdo avaliam seus Reels antes de compartilhá-los com o público. Como? A nova ferramenta, chamada de "Reels de teste", permite aos usuários testarem seus vídeos em um ambiente controlado, sem a pressão da exposição pública imediata.

Foi assim que o especialista mencionado, Alessandro Paluzzi, divulgou em sua conta no X, antiga rede social do passarinho, onde compartilhou os planos do Instagram com esta nova função. Segundo o engenheiro reverso, esta ferramenta permitirá aos criadores a oportunidade de publicar seus Reels de forma "não oficial", para assim obter dados sobre seu desempenho, incluindo o número de visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos. E, com essas informações, poder decidir se tornar o Reel público ou arquivá-lo.

#Instagram está trabalhando no modo de Experimento para #Reels 👀



ℹ️ Seu Reel será mostrado primeiro para não seguidores.

Não será visível em seu perfil a menos que você escolha compartilhá-lo com todos. pic.twitter.com/1PRKKwnFfE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 18 de abril de 2024

Estes “Reels de teste” surgem como uma evolução do “Modo Experimental”, descoberto inicialmente por Paluzzi em abril. Então, em termos simples, a coisa funciona assim: Você publica um reel, mas decide que não quer que ele apareça no seu feed ou que seja visto pela sua comunidade. Imediatamente, o conteúdo é compartilhado com aqueles que não são seus seguidores e assim você pode testar o que eles acham antes de decidir se quer que ele vá para o seu perfil. E se o criador decidir não compartilhar o Reel de forma oficial? Então ele será arquivado automaticamente após 24 horas.

Com esta novidade, o Instagram continua sua série de lançamentos deste 2024. Tem sido um ano movimentado para o aplicativo da Meta e provavelmente ainda há mais novidades para compartilhar. Afinal, estamos apenas começando o mês de junho.