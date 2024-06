Steve Jobs imaginou a TV do futuro e essa ideia acabou se materializando no Apple Vision Pro

Usamos o Character.AI para 'entrevistar' Steve Jobs sobre o futuro de sua empresa com o lançamento do Apple Vision Pro

Aqueles que estão familiarizados com os últimos detalhes da vida de Steve Jobs antes de sua morte certamente se lembrarão da revelação feita por seu biógrafo, Walter Isaacson, pouco depois de seu falecimento, onde ele compartilhou ao mundo que o último grande projeto do gênio era criar a próxima evolução da TV. No entanto, quando a empresa lançou o dispositivo Apple TV, todos ficaram com a dúvida se essa era realmente sua próxima grande ideia. Hoje, com o passar do tempo, acreditamos que na verdade é o Apple Vision Pro.

ANÚNCIO

No livro biográfico sobre o cofundador da Apple, Isaacson cita Jobs dizendo: “‘Eu gostaria de criar uma televisão integrada que seja totalmente fácil de usar. Sincronizaria perfeitamente com todos os seus dispositivos e com iCloud. Os usuários não teriam mais que lidar com controles remotos complexos para players de DVD e canais de cabo. Terá a interface de usuário mais simples que você pode imaginar. Finalmente eu decifrei isso”.

Steve Jobs Foto: Getty Images

Isso há uma década parecia uma visão do futuro, muito distante do que acabou sendo o dispositivo Apple TV, que em sua encarnação mais recente até suporta conteúdos em resolução 4K.

Desde que essa cita de Jobs apareceu pela primeira vez, muitos se perguntaram como essa ideia surgiu e o que o levou a afirmar com tanta confiança que havia "decifrado" como a televisão do futuro deveria ser.

Mas agora, depois de ver o Apple Vision Pro em ação, começamos a especular que talvez a resposta esteja naquele dispositivo.

Steve Jobs e o Apple Vision Pro: uma conexão com a TV do futuro

Uma chave para entender o raciocínio de Jobs pode estar em seu foco na criação e manipulação de conteúdo no Mac, desde seus primeiros dias na autoedição em 1984. Dois anos após sair da Apple, Jobs comprou a Pixar Studios, entrando na criação de filmes digitais.

É provável que Jobs tenha visto os filmes como uma forma de software, o que marcou o início de um processo de formalização de suas ideias que culminou em seu comentário a Isaacson. Visualizar o conteúdo como software, onde o futuro do entretenimento então residiria em criar um hardware que permitisse experimentar esses ‘programas’ de outra forma.

ANÚNCIO

Em determinado momento, perguntamos a uma Inteligência Artificial que emula Jobs qual era sua opinião sobre o Apple Vision Pro e a resposta que recebemos parece ter ignorado completamente as variáveis abordadas aqui. Mas tudo faz relativamente sentido.

Apple TV

Em 1993, a Apple tentou entrar no mercado do entretenimento doméstico com o Macintosh TV, uma espécie de híbrido entre PC e TV. No entanto, este produto foi um fracasso retumbante e foi descontinuado em 1994. Doze anos depois, em 2006, a Apple retornou ao mercado com a primeira Apple TV. Naquela época, Jobs e sua equipe já estavam explorando novas formas de levar a tecnologia da Apple para as televisões do mundo.

Foi apenas um ano após a morte de Steve Jobs que a Apple lançou a terceira geração da Apple TV, que estava muito mais alinhada com a visão que motivou seu comentário de "eu finalmente descobri". A interface de usuário deste dispositivo cumpria com a ideia expressa no livro de Isaacson: "sincronizaria perfeitamente com todos os seus dispositivos e com o iCloud", mas faltava algo.

O Apple Vision Pro teria o germe de uma ideia de Steve Jobs

Tim Cook e Eddie Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple, foram cruciais para levar a visão de Jobs de uma solução de televisão interativa vinculada ao iCloud ao seu máximo potencial. Eles integraram de forma magistral o conteúdo de vídeo na interface do usuário da Apple TV e os serviços em nuvem, seguindo os passos de Jobs na Pixar com a criação de conteúdo original para o Apple TV+.

Apple Vision Pro APPLE

Embora um dispositivo de Realidade Mista como o Apple Vision Pro não fosse exatamente o que Jobs tinha em mente quando falou com Isaacson, para analistas como Ben Bajarin da Creative Strategies (via Reuters), o Vision Pro poderia ser a concretização daquela promessa feita há tanto tempo:

"Não sei se isso é o que Jobs quis dizer quando disse: 'finalmente descobri'. Mas o elemento da plataforma é o que o torna mais interessante do que se lançassem uma televisão. Pode ser algo produtivo. Pode ser social... Poderia se tornar um negócio muito mais importante e uma oportunidade muito maior do que se fosse apenas uma televisão."

A visão de Steve Jobs para o futuro da televisão era ambiciosa e abrangente. Talvez o Vision Pro de certa forma englobe um pouco de tudo isso.