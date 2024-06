Steam responde o que acontece aos seus jogos quando você morre e a internet explode

Há algo em que a comunidade gamer raramente pensa: o inevitável ciclo da vida real, com aquele momento impossível de evitar em que cada um de nós que já teve mais de um 1up em nossas partidas digitais acabará enfrentando o momento de nossa morte no mundo real. Diante desse cenário, é mais comum que muito poucos dos assinantes do serviço Steam tenham se perguntado o que acontece com todas as suas compras acumuladas quando eles falecerem.

Chega um momento em que devemos pensar no legado que deixamos para trás. Para muitos, isso inclui suas posses materiais, mas e quanto às digitais, como os videogames desta plataforma? Recentemente, finalmente surgiu uma resposta concreta sobre esse assunto, mas a situação não é tão simples quanto se poderia pensar.

Jogos STEAM (STEAM/Europa Press)

Os colegas da Polygon publicaram recentemente um artigo, onde relatam como um usuário do Steam consultou o serviço de atendimento ao cliente em um fórum sobre a possibilidade de deixar sua biblioteca de jogos para alguém em seu testamento. Infelizmente, a resposta que ele recebeu foi devastadora e gerou muita repercussão nas redes sociais.

Steam e a confusão do que acontece com seus jogos quando você morre

Tudo começou no fórum do ResetEra, com o usuário delete12345, que detalhou com capturas de tela como entrou em contato com a equipe do Steam em maio de 2024 para perguntar se poderia incluir sua biblioteca em seu testamento. Recebendo uma resposta um pouco confusa.

Já que tecnicamente, o sujeito poderia fazer isso de legar seus jogos se compartilhar suas informações de login. Superando a questão da autenticação de dois fatores. Mas os títulos que ele comprou (e todos) na verdade não são transferíveis para outra pessoa. Em outras palavras, a resposta que ele obteve foi, em termos práticos, um "sentimos muito, mas não".

ResetEra Resposta da Steam sobre o que ocorre quando morrem seus usuários

Embora seja possível compartilhar as informações de login, os jogos em si não são transferíveis para outra pessoa. Essencialmente, o que adquirimos no Steam não são os jogos em si, como quando compramos um disco, mas sim as licenças para acessá-los. Isso significa que, ao contrário dos jogos físicos que podemos presentear ou vender, os títulos digitais ficam vinculados à nossa conta pessoal e a licença é temporária.

Esta situação não é exclusiva da Steam; outras lojas digitais como a PlayStation Store ou Xbox Live operam sob o mesmo princípio. A razão está nos acordos de usuário que aceitamos ao comprar esses produtos: adquirimos licenças transitórias, não a propriedade absoluta. Herdar essa licença temporária é complicado, pois é adquirida individualmente e de forma pessoal no momento da compra.

O problema se complica ainda mais quando consideramos as leis que regem a herança digital. Embora alguns estados tenham estabelecido disposições para as moedas digitais, a natureza das licenças de software introduz um novo nível de complexidade.

Quais opções têm os jogadores do Steam?

Apesar das limitações legais, a advogada Claudine Wong, em um artigo do Digital Commons, sugere incluir no testamento os desejos do usuário em relação à sua biblioteca digital. Isso fornece à família argumentos para negociar com as plataformas digitais em um futuro que estaria cada vez mais próximo, teoricamente.

Mas em termos práticos, não há muito a fazer além de herdar as senhas. Portanto, toda essa situação é realmente um desafio crescente. À medida que mais títulos são lançados exclusivamente em formato digital, o acesso a eles fica amplamente controlado pelos editores.

Fica por ver se no futuro serão implementadas soluções que permitam a transferência de bibliotecas digitais ou se serão estabelecidas leis mais claras que protejam os direitos dos usuários nesse âmbito.

Mas, por enquanto, a melhor opção é estar ciente das limitações atuais e tomar medidas por conta própria para preservar esse tipo de conteúdo e passá-lo para aqueles que permanecerão aqui quando não estivermos mais.