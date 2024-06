Ovnis no eclipse? Gravaram dois objetos no céu e os especialistas ainda não conseguiram explicar

Em 2024, testemunhamos um eclipse solar total que capturou a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Este evento astronômico ocorreu em 8 de abril, cobrindo os céus da América do Norte, atravessando países como México, Estados Unidos e Canadá. Por isso, foi uma grande oportunidade para a comunidade científica e os entusiastas do espaço estudarem o fenômeno e registrá-lo para a posteridade.

ANÚNCIO

Nesse contexto, um evento incomum ainda está sendo estudado devido à curiosidade da situação. Durante o eclipse, Destin Sandlin, engenheiro aeroespacial e criador do popular canal do YouTube Smarter Every Day, capturou imagens de dois objetos voadores não identificados se movendo em alta velocidade perto do sol.

VIDEO OVNIs

Ovnis durante o eclipse?

Sempre que alguém avista algo estranho no céu, começam os debates e teorias sobre o que poderia ser. Normalmente essas situações são atribuídas a satélites, drones ou outros objetos que realmente têm uma explicação lógica. Mas, e quando não há?

Esse é o caso de Destin Sandlin, conhecido por sua fascinação por eclipses solares e sua habilidade em capturar fenômenos celestes, que observou os objetos enquanto revisava suas próprias gravações do eclipse.

No vídeo, os objetos aparecem se movendo rapidamente em ambos os lados do sol, muito rápido para serem aviões ou satélites convencionais e muito pequenos para ser a Estação Espacial Internacional. Além disso, outra peculiaridade é o seu brilho, o que torna a sua identificação ainda um enigma.

Neste caso, o vídeo capturado mostra os objetos brevemente, então é necessário prestar muita atenção para vê-los, devido ao seu tamanho e velocidade. Em relação a isso, Sandlin pensava que poderiam ser satélites devido à trajetória reta de seu voo. Mas, buscando uma explicação mais concreta, ele consultou Jonathan McDowell, um astrônomo renomado por sua experiência em rastreamento de satélites.

McDowell, no entanto, expressou dúvidas de que fossem satélites devido à sua alta velocidade, sugerindo em vez disso que poderiam ser insetos voando perto do telescópio, o que daria a impressão de que estão mais distantes e se movendo mais rápido do que realmente estão. No entanto, depois de realizar alguns cálculos, McDowell não descartou completamente a possibilidade de serem satélites.

É assim que a comunidade científica se tornou parte desse enigma, tentando contribuir com teorias alternativas, incluindo a possibilidade de serem meteoritos ou simplesmente fenômenos ópticos. E embora ainda não haja uma resposta clara, a verdade é que cada um pode julgar o vídeo: