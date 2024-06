Futurama era mais real: o vídeo viral do transplante de cabeça por IA é falso

Desde os dias mesmos da criação da mítica história de Frankenstein, tem existido uma fascinação inegável por um marco específico da ciência e medicina que até hoje se mantém relativamente impossível (apesar dos avanços consideráveis): o transplante de cabeça. De fato, é um tema recorrente nas obras de ficção, desde aquele lendário livro até Futurama. Todos falaram sobre isso. Mas agora, com o frenesi em torno dos sistemas de Inteligência Artificial, as coisas escalaram para um novo nível. Este é o caso do projeto BrainBridge.

Recentemente, um vídeo viral mostrando um suposto transplante de cabeça tem causado grande agitação nas redes sociais. Embora o vídeo seja claramente falso, inicialmente muitos acreditavam que era real e acabou reacendendo a ideia de transplantar uma cabeça para outro corpo. Com a tecnologia atual em desenvolvimento, isso poderia se tornar realidade no futuro.

Assim, nos deparamos com um caso raro de um material falso, mas conceitualmente essencial, que se torna a oportunidade perfeita para revisar antecedentes mais consistentes e reais nesse ramo da ciência.

O projeto BrainBridge viraliza a ideia de transplantes de cabeça

O vídeo, intitulado Máquina de Transplante de Cabeça, é a ilustração de um conceito chamado BrainBridge, criado por Hashem Al-Ghaili, um cineasta iemenita que desenvolveu este material para mostrar como um robô assistido por Inteligência Artificial poderia realizar esse tipo de cirurgia ainda impossível.

No material audiovisual, é mostrado um procedimento robótico no qual a cabeça de um paciente moribundo é transplantada para um corpo jovem e saudável, com momentos bastante realistas no meio. O vídeo foi visto centenas de milhares de vezes em seu canal original do YouTube, mas o número deve chegar a milhões com as cópias circulando no TikTok e outras plataformas.

O vídeo, como é compreensível, gerou uma grande quantidade de comentários, tanto positivos quanto negativos. Além daqueles distraídos que por um momento viralizaram o material sob a ideia de que se tratava de uma nova conquista da medicina graças à assistência do poder da Inteligência Artificial.

Os transplantes de cabeça e a sua história turbulenta

Tecnicamente, o transplante de cabeça é possível. Em 1970, o neurocirurgião americano Robert J. White realizou um transplante de cabeça em um macaco. O sujeito sobreviveu por vários dias, mas acabou falecendo devido a complicações óbvias decorrentes desse tipo de procedimento.

No entanto, um transplante de cabeça em um humano seria muito mais complexo e arriscado. Uma vez que a medula espinhal teria que ser cortada e reparada, e há um alto risco de infecção e rejeição do novo corpo. Isso sem mencionar as implicações éticas.

BrainBridge Trasplante de cabeça

Toda a história do doutor Vladimir Demikhov serve como ponto de partida para este tipo de procedimentos. Ele foi o criador de algumas “abominações” como o cachorro de duas cabeças. No entanto, seus experimentos lançaram as bases da ciência atual dos transplantes.

Talvez o ponto mais crítico de tudo isso no mundo real foi vivido em 2017, quando reportamos como Xiaoping Ren, o mesmo médico asiático que realizou uma cirurgia de cabeça em um corpo de macaco, havia realizado com “sucesso” o primeiro caso de transplante de cabeça em um cadáver.

Em 2021, também inspirados pelas cenas de Futurama, publicamos um artigo que recomendamos revisitar, sobre se é possível manter uma cabeça viva fora do corpo.

Qual é o futuro do transplante de cabeça?

É muito cedo para dizer se o transplante de cabeça um dia se tornará realidade. No entanto, o vídeo conceitual do BrainBridge reacendeu o debate sobre a possibilidade deste procedimento e as implicações éticas que ele acarreta.

Reconhecemos que o material também levanta outras questões interessantes sobre o futuro da medicina. Como seria possível manter uma cabeça viva em uma máquina. Ou se transplantar uma cabeça para um corpo de animal seria uma opção ética para os nossos dias atuais.

A verdade é que tudo está cada vez mais parecido com um episódio ruim de Futurama.