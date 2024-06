Exion: o tratamento com Inteligência Artificial que faz sua pele voltar no tempo

Exion é uma aparelhagem que utiliza inteligência artificial (IA) para personalizar o tratamento de cada paciente. Com base na análise da IA, Exion cria um protocolo para determinar a intensidade, a duração e o número de tratamentos necessários. Isso resulta em melhores resultados, maior segurança e mais conforto.

EXION Pele nova

Por exemplo, a Exion tem tratamentos para o rosto, corpo, entre outros. O que chamou nossa atenção, e onde a inteligência artificial desempenha um grande papel, é o Exion Fracc (Fraccional). Do que se trata? A máquina realiza uma contração e desnaturação do colágeno antigo e fibras de elastina. Através da máquina, ocorre uma remodelação intensa do tecido que resulta em estiramento da pele, correção de tecido fibrótico como cicatrizes, melhoria da textura da pele e tratamento de manchas na pele. A inteligência artificial otimiza os dados e fornece a "aplicação mais correta" do tratamento, de acordo com seus dados.

EXION Beleza

Isso para “Controle de Pulso por Inteligência Artificial”, “Dosagem de energia inteligente para limitar a percepção dolorosa” e “entrega de energia apenas da ponta da agulha”. A Inteligência Artificial agora nos torna mais jovens. Você se atreveria a experimentar?

