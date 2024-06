A mancha solar que iluminou o mundo com suas auroras boreais voltará em junho?

Apenas algumas semanas atrás, o mundo testemunhou um dos pores do sol mais bonitos já registrados. Naquele dia, as auroras boreais e austrais surpreenderam em lugares onde nunca haviam sido vistas antes, como no Chile, em países do Caribe e em diferentes partes da Europa, como Espanha ou Portugal. E assim como chegaram inesperadamente, simplesmente desapareceram dos céus.

Mas isso pode mudar, pois ainda estamos passando pelo máximo solar e aparentemente há várias surpresas a serem vistas por parte do astro rei. A razão? A mancha solar AR 13664, conhecida por gerar as raras auroras boreais e polares de maio, reapareceu e agora é identificada como AR 13697.

AR 13664 agora é AR 13697

Também conhecidas como luzes do norte ou do sul, as auroras são fenômenos que ocorrem quando as partículas carregadas do Sol colidem com nossa atmosfera. Por sua vez, as manchas solares são áreas escuras do Sol que na realidade são mais frias que o resto, e que podem influenciar diretamente a atividade solar com ejeções de massa coronal, conseguindo interagir com o campo magnético terrestre e produzir auroras espetaculares.

Por exemplo, no início de maio, a mancha solar agora chamada AR 13697 foi responsável por 12 erupções solares de classe X em apenas seis dias, incluindo a explosão mais intensa desde setembro de 2017, classificada como X8.79, e cuja atividade acabou culminando em uma tempestade geomagnética de categoria G5, a primeira desde 2003, que resultou em auroras visíveis globalmente.

O que aconteceu depois? A natureza seguiu o seu curso: Simplesmente girou para o lado escuro do sol e desapareceu da nossa vista por duas semanas. Mas agora, a AR 13697 está reaparecendo na borda oriental do sol, em toda a sua glória e majestade.

Tormenta solar de grandes proporções Getty (MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Getty Images/Science Photo Libra)

As auroras voltarão em junho?

Durante os dias em que esteve oculta, a mancha foi continuamente monitorada pelo Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia, o que permitiu aos cientistas acompanharem sua atividade, que, segundo relatos, diminuiu na frequência de erupções de classe X.

No entanto, ao reaparecer, não demorou a nos cumprimentar e liberar uma erupção solar de classe X2.9, demonstrando que a região continua muito ativa. Por isso, agora que a AR 13697 está visível novamente, os especialistas estão tentando prever o que acontecerá nas próximas semanas.

De acordo com o que é compartilhado pelo Space.com, a mancha solar continuará sua trajetória ao redor do sol, o que nos permitirá observar qualquer erupção que ocorra durante esse período. E, por enquanto, a posição ótima para que uma ejeção de massa coronal (CME) afete a Terra é prevista entre 4 e 6 de junho, coincidindo com uma rotação solar completa desde as erupções de meados de maio.

Além disso, os especialistas indicam que, embora a quantidade de erupções solares de classe X tenha diminuído, as condições para uma tempestade geomagnética potente e auroras subsequentes ainda estão presentes. O impacto de uma ejeção de massa coronal depende de vários fatores, incluindo a localização e/ou orientação da erupção em relação ao sol. À medida que o AR 13697 se aproxima de uma alinhamento direto com a Terra, aumentam as possibilidades de uma tempestade geomagnética igual ou superior em intensidade se compararmos com as observadas em maio.

Por isso, os próximos dias serão cruciais para determinar o que podemos esperar do retorno do AR 13697 ao nosso campo visual e sua capacidade de produzir erupções solares adicionais de alta magnitude. Embora ainda não possamos prever outro evento de nível G5 a curto prazo, a contínua atividade solar promete pelo menos mais algumas surpresas à medida que nos aproximamos do pico do ciclo solar previsto para o final de 2024-2025.