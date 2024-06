Windows 10 está próximo do fim: o que fazer quando o seu computador perder o suporte

Lembram-se da transição do Windows 8.1 para o Windows 10? Muitos de nós a recebemos com alguma alegria, já que essa versão do sistema operativo da Microsoft nunca foi suficientemente estável para ser plenamente apreciada. Desde então, muitos de nós desfrutamos de uma excelente plataforma, mas tudo isso está prestes a chegar ao fim e precisamos começar a pensar no que acontecerá quando o ciclo de suporte técnico terminar.

ANÚNCIO

No dia 14 de outubro de 2025,, a empresa co-fundada por Bill Gates encerrará o suporte para o Windows 10. Isso significa que não serão mais lançadas atualizações de segurança ou patches para este sistema operacional. Isso não significa que todos os PCs com o Windows 10 deixarão de funcionar, pelo contrário, as coisas continuarão exatamente como estão agora, mas não terão mais atualizações de segurança, tornando-se mais vulneráveis a malware e outras ameaças.

A evolução de tudo será semelhante ao que vimos com o Windows 7. Durante um ano ou dois, as coisas continuarão sem exigir mudanças, mas depois o Sistema Operacional ficará muito desatualizado, a um ponto suficiente para considerar a necessidade de fazer algo. Aqui estão algumas alternativas.

O que você pode fazer para se preparar para o fim do suporte do Windows 10?

Contratar o programa chamado Atualizações de Segurança Estendida (ESU)

A Microsoft oferece um programa chamado Atualizações de Segurança Estendidas (ESU) para empresas e organizações que precisam continuar usando o Windows 10 após o término do suporte. Este programa é pago e fornece atualizações de segurança por um período limitado.

A má notícia é que a empresa oferece essa alternativa apenas para empresas com um grupo específico de equipes em uma mesma rede, não está disponível para usuários individuais.

Comprar um novo computador

Windows 11 MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

Se o seu PC já tem alguns anos de idade, esta atualização para o Windows 10 pode ser a desculpa perfeita para dar o salto e atualizar para um novo. Os novos computadores vêm com o Windows 11 pré-instalado, o que significa que receberão atualizações de segurança e suporte por vários anos.

Atualize para o Windows 11 se o seu PC permitir

Muitos de nós ficamos traumatizados com o salto do Windows 7 para o Windows 8, que foi horrível. Na verdade, no início o Windows 11 também tinha toneladas de problemas, falhas e bugs. Mas, nesse ponto, tudo se normalizou o suficiente para não nos preocuparmos mais com isso.

ANÚNCIO

Se o seu PC atende aos requisitos de hardware para o Windows 11, você pode atualizar gratuitamente e o próprio computador já terá enviado uma notificação para fazê-lo. Não hesite em realizar a atualização até o próximo ano, no máximo.

Também é possível verificar se o seu PC é compatível com o Windows 11 usando a ferramenta de verificação de compatibilidade da Microsoft.

Que tal dar um salto para Mac ou Linux?

MacOS Monterey APPLE

Vamos ser honestos, essas restrições dos Sistemas Operacionais que nos obrigam a comprar um novo equipamento em grande parte começaram com a Apple e Steve Jobs, mas ainda podemos considerar algumas alternativas da concorrência se não gostamos da experiência com o Windows 10.

Linux é um sistema operacional de código aberto que é gratuito e seguro. É uma boa opção para usuários que procuram uma alternativa, mas não querem começar a gastar em dispositivos Apple, que são mais exigentes do que um PC.

Você pode começar com uma distribuição fácil de usar como o Ubuntu ou o Mint se estiver interessado, ou então começar a usar o MacOS.