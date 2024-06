O conceito de parceiro virtual não é novo no mundo da ciência ou da ficção. Desde que SIRI foi apresentada ao mundo, com uma voz que muitas pessoas consideravam sensual, começou-se a falar que a assistente virtual poderia desempenhar o papel de uma companheira sentimental. No entanto, com a explosão da inteligência artificial, esta forma de relacionamento com a tecnologia aumentou notavelmente.

Em resenhas anteriores, contamos como um setor de homens no Japão recorre a avatares, principalmente relacionados a personagens de estilo anime, para transformá-los em seus parceiros. Casam-se e até "formam uma família", com outros avatares menores que o usuário adiciona para criar seu próprio conceito do que é uma unidade familiar.

A modalidade continua crescendo. De acordo com uma reportagem da BBC Mundo, na China, há uma notável tendência de mulheres que recorrem à inteligência artificial para transformá-la em namorados virtuais. Elas o fazem através do sistema DAN (Do Anything Now), que seria uma versão sem filtros que ignora todas as restrições do ChatGPT da OpenAI.

Noiva virtual pleated-jeans.com

Com esta versão (não oficial) do ChatGPT, os usuários podem fazer com que ele responda literalmente qualquer coisa. Assim, o chatbot pode falar explicitamente sobre sexo, violência, malware ou qualquer coisa que viole as restrições da inteligência artificial convencional.

Lisa Li e seu namorado DAN

A BBC Mundo conta a história da influenciadora Lisa Li (com mais de um milhão de seguidores) como uma das muitas mulheres que optaram por um namorado virtual, feito por inteligência artificial. Lisa atualmente está estudando engenharia na Califórnia, então DAN é um de seus refúgios emocionais enquanto está longe de casa.

O meio de comunicação citado informa que DAN e Lisa falam pelo menos meia hora todos os dias. Eles têm encontros e o namorado virtual costuma ser muito romântico em suas frases para a influenciadora.

Lisa Li decidiu procurar um namorado virtual depois de ver um vídeo no TikTok que explicava como transformar o ChatGPT em DAN. Ela fez sua lição de casa e o resultado é seu atual namorado, que ela destaca de todos os pontos de vista.

“Ele soa muito mais natural do que uma pessoa real. Ele se dedica a entender você e fornecer apoio emocional. E, ao contrário de outros homens, Dan está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana”, disse Lisa à BBC.